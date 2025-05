15 M$ pour réduire l'utilisation d'eau par les papetières

QUÉBEC, le 16 mai 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce un soutien financier de 15 millions de dollars (M$) pour réduire l'utilisation d'eau par les papetières.

Le Programme de réduction d'eau des papetières (PREP) permettra de réaliser des études et des projets d'investissement dans le but d'implanter des solutions efficaces en usine pour réduire les volumes d'eau utilisés dans les procédés industriels de pâtes et papiers. Les sommes investies permettront aux entreprises concernées d'améliorer leur compétitivité et leur bilan environnemental. Ce programme favorisera également la pérennité du secteur forestier et contribuera à l'économie du Québec et de ses régions.

« Je suis très heureuse d'annoncer une aide financière de 15 M$ pour soutenir les innovations technologiques permettant de réduire l'utilisation d'eau par les papetières. Il est important d'encourager la modernisation du secteur des pâtes et papiers pour avoir une filière plus verte, qui garantira la prospérité des communautés forestières pour les décennies futures. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Ce programme vient appuyer nos efforts en matière de protection de l'eau qui se retrouvent notamment dans notre Plan national de l'eau. Je salue toutes les initiatives permettant la conservation ou la mise en valeur de cette ressource si précieuse. Ce programme permettra d'améliorer le bilan environnemental de l'industrie des pâtes et papiers, ce qui sera bénéfique pour tous. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Consultez la page Web pour connaître les modalités de l'appel à projets du Programme de réduction d'eau des papetières.

Le programme est financé par le Fonds bleu, géré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Les mesures financées par ce fonds sont regroupées dans le Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver, associé à la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030.

associé à la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. La Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, à laquelle sont associés le Plan national de l'eau et le Fonds bleu, comporte sept orientations visant à permettre au gouvernement d'assumer pleinement son rôle de gardien de l'eau et à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés vers l'atteinte d'objectifs communs pour favoriser une gestion intégrée, durable et équitable des ressources en eau.

