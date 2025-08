JONQUIÈRE, QC, le 4 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) informe la population qu'il procédera, le lundi 11 août 2025, à la fermeture temporaire du pont R0253-01 qui enjambe la rivière de la Boiteuse et que la circulation y sera interdite pour quelques jours pendant les travaux de réfection. Ce pont est situé au kilomètre 52 du chemin R0253 menant au secteur Pamouscachiou et au nord de la zec des Passes, sur les terres du domaine de l'État dans l'agglomération de la municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay. L'accès à une voie de contournement est possible en tournant à gauche au kilomètre 9 du chemin principal de la zec Onatchiway-Est. Un autre accès est possible par la zec du Lac-de-la-Boiteuse, dont l'accès sera gratuit pour la durée des travaux.

Fermeture temporaire du pont de la rivière de la Boiteuse au Saguenay (Groupe CNW/Ministère des Ressources naturelles et des Forêts)

Des panneaux de signalisation sont installés sur place pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture temporaire du pont. Le Ministère invite les usagers et les usagères des chemins du territoire public à prévoir leurs déplacements en conséquence et à faire preuve de prudence.

Coordonnées du pont fermé

Pont R0253-01

Situé sur la rivière de la Boiteuse

Longitude : 71° 08' 30 '' O.

Latitude : 48° 59′ 30 '' N.

Période de fermeture : 11 au 15 août 2025

Pour plus de renseignements, les citoyennes et les citoyens sont invités à communiquer avec l'unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw du Ministère au 418 698-3660.

Information :

Marie-Joëlle Côté

Conseillère en communication

Service des relations publiques -- Direction des communications

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts