Québec accorde un soutien additionnel de 4 M$ pour accélérer le virage numérique de l'industrie touristique

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Le ministère du Tourisme et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie attribuent en parts égales un soutien additionnel de 4 millions de dollars à Événements Attractions Québec (EAQ), afin de poursuivre leur soutien à l'ensemble du secteur des activités, des événements et des attractions touristiques pour accélérer sa transformation numérique.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce soutien s'ajoute à la somme de 3 millions de dollars versée à EAQ en janvier 2022 dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN) pour son projet visant, entre autres, à favoriser le développement d'une culture numérique dans le milieu des activités, des attraits et des événements touristiques.

Celui-ci permet notamment de sensibiliser, d'accompagner et de soutenir financièrement des entreprises touristiques lors de la réalisation et de l'implantation de solutions numériques. Afin de pouvoir aider un plus grand nombre d'organisations, les agences réceptives et forfaitistes ont été ajoutées à la liste des clientèles admissibles.

Citations :

« Que ce soit à travers des plateformes transactionnelles, de réservation ou de diffusion, les occasions de croissance pour nos activités, nos événements et nos attractions touristiques sont considérables. Le numérique a le potentiel de fournir aux clientèles des outils pouvant simplifier leurs opérations, en plus de répondre à leurs attentes. Après le succès de la première phase du projet d'Événements Attractions Québec, il nous apparaissait plus que pertinent de poursuive sur la même lancée pour assurer une présence accrue et efficace de nos entreprises touristiques sur le Web ou pour améliorer leur expérience client. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Il faut offrir le soutien adéquat à nos PME afin qu'elles puissent réussir leur virage numérique. Avec l'OTN, on vient appuyer des organismes déjà bien implantés dans l'écosystème pour guider nos entreprises dans leur transition. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, ministre responsable de la Métropole et ministre responsable de la région de Montréal

« La vocation première d'Événements Attractions Québec est d'œuvrer à la réussite des entreprises et des organismes du domaine des activités touristiques, et ce, tant dans le développement de l'offre aux visiteurs que dans l'amélioration des pratiques d'affaires. L'établissement d'un partenariat avec le ministère du Tourisme et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie illustre bien la volonté de notre association de rendre disponibles aux entreprises des leviers d'intervention concrets afin qu'elles puissent relever leurs défis d'affaires, notamment celui du virage numérique. »

François-G. Chevrier, directeur général d'EAQ

Faits saillants :

Le programme de soutien au virage numérique des activités, des attractions et des événements touristiques d'EAQ se voit ainsi reconduit jusqu'au 31 décembre 2024.

La phase 1 de ce programme a permis de sensibiliser 3 234 participants à la culture numérique, d'accompagner 122 entreprises et de soutenir financièrement 39 entreprises dans l'implantation de leurs projets numériques.

Regroupant près de 500 événements et attractions membres, EAQ est une association touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme. Elle a pour mission de concerter, de représenter et de soutenir les attractions touristiques, les festivals et les événements au sein d'une communauté dynamique et innovante, contribuant pleinement à la vitalité de toutes les régions du Québec.

La transformation numérique fait partie intégrante du Cadre d'intervention touristique 2021-2025, qui balise les interventions pour entre autres soutenir les entreprises devant s'adapter à un nouvel environnement d'affaires et contribuer à la croissance de ce secteur économique majeur pour le Québec.

Le gouvernement du Québec a lancé l'OTN en mars 2021 pour appuyer la réalisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

