Québec accorde plus de 22,5 M$ à Gatineau pour faire face aux inondations

GATINEAU, QC, le 8 avril 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbault, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, et le député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, étaient ensemble aujourd'hui en Outaouais pour confirmer l'octroi d'une somme de 22 510 000 $ à la Ville de Gatineau.

Ce financement permettra de réaliser un projet visant à réduire les inondations causées par le débordement du ruisseau Wabassee et de ses canalisations. Au cours des dernières années, des inondations importantes ont eu lieu sur cette portion du territoire et le phénomène est appelé à se reproduire, entre autres en raison de l'augmentation des épisodes de fortes pluies. Les travaux financés prévoient notamment la stabilisation de tronçons du ruisseau pour augmenter la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un risque d'inondation ou d'érosion.

Citations :

« Les changements climatiques mettent à rude épreuve les infrastructures résidentielles, commerciales et municipales, et ce, particulièrement à Gatineau. Avec cet important soutien, la Ville pourra réaliser des travaux essentiels qui augmenteront la résilience du territoire et auront des retombées à plusieurs égards : amélioration de la sécurité des citoyens, protection des biens et maintien de l'activité économique. »

Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales

« En Outaouais, nous savons à quel point les épisodes de fortes pluies et les inondations peuvent bouleverser le quotidien des citoyens. Cet investissement majeur à Gatineau démontre notre volonté d'agir concrètement pour protéger les familles, les infrastructures et la vitalité de nos milieux de vie. En collaboration avec la Ville, nous posons des gestes durables pour renforcer la sécurité du territoire et mieux adapter nos communautés aux réalités climatiques d'aujourd'hui et de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« La Ville de Gatineau fait face à une situation inquiétante lors des fortes pluies en raison des risques d'inondation. Ce sont des résidences, des commerces, des parcs, des sentiers, des routes et des gens qui sont touchés! Il fallait agir, et c'est exactement ce que nous faisons. En soutenant le projet de la Ville, nous répondons à une problématique bien réelle vécue sur le terrain par de nombreuses familles et entreprises. C'est un soulagement pour beaucoup de gens, aujourd'hui. »

Mathieu Lévesque, leader parlementaire adjoint du gouvernement, adjoint gouvernemental du ministre de la Justice et député de Chapleau

« Les travaux prévus renforceront notre capacité à faire face aux changements climatiques tout en améliorant concrètement la qualité de vie des résidents. Je salue la participation financière du gouvernement du Québec, qui contribue de manière importante à la résilience de notre communauté face aux inondations. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 22 510 000 $ au projet en lien avec le ruisseau Wabassee. Cette somme est prévue au Plan québécois des infrastructures.

Comme il l'a annoncé en 2019, le gouvernement du Canada investit également 22 510 000 $ pour la réalisation de ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Le financement s'inscrit dans les objectifs du Plan de protection du territoire face aux inondations.

Pour leurs besoins en infrastructures d'eau, les municipalités du Québec peuvent par ailleurs compter sur le Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023-2033, qui est doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars. Il permet la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau potable et d'eaux usées, au bénéfice de la population et de l'environnement. Le rehaussement de 25 millions de dollars prévu dans le Budget 2026-2027 permettra d'ailleurs de soutenir plus de projets dans la prochaine année.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Arslan Tifouri, Conseiller aux communications, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 763-1993, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]