Protéger notre économie - 100 M$ POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES FORESTIÈRES

QUÉBEC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, confirment la mise en place d'une nouvelle enveloppe de 100 millions de dollars afin de soutenir les entreprises exportatrices de bois d'œuvre résineux affectées par le litige commercial entre le Canada et les États-Unis.

Lors de la mise à jour économique de l'automne 2024, le ministre des Finances, Eric Girard, a annoncé une enveloppe estimée à 100 millions de dollars pour appuyer l'industrie forestière du Québec. Cette enveloppe vise à soutenir les entreprises qui se trouvent dans une situation précaire et en difficulté temporaire. Ainsi, afin de réduire le fardeau associé aux effets cumulatifs des droits tarifaires payés et conservés en dépôt à la frontière depuis 2017, le gouvernement du Québec offre dès maintenant du soutien sous forme de prêts pouvant couvrir 25 % des droits compensateurs et antidumping payés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022, jusqu'à concurrence de 5 millions de dollars par entreprise.

Depuis le début de ce conflit en 2017, les entreprises exportatrices de bois d'œuvre résineux du Québec ont payé près de 2 milliards de dollars en tarifs douaniers imposés par le Département du commerce des États-Unis, en plus de fournir des garanties financières additionnelles limitant leur capacité d'obtenir du financement bancaire pour leur fonds de roulement. Cela s'ajoute aux difficultés auxquelles les entreprises font face actuellement, notamment la faiblesse du prix du bois d'œuvre résineux. Cette situation a pour effet de réduire les liquidités disponibles à une période critique de l'année où les producteurs doivent stocker des quantités importantes de billes de bois pour assurer le maintien de leurs activités durant l'hiver et le printemps.

« Notre gouvernement répond présent et poursuit son accompagnement des entreprises exportatrices de bois d'œuvre résineux. Elles sont centrales à notre économie, et nous souhaitons maintenir leurs activités et éviter les fermetures dues aux tarifs injustifiés. L'industrie forestière joue un rôle économique clé, particulièrement en région; je peux vous assurer que notre gouvernement continuera de la défendre et qu'il mettra tout en œuvre pour limiter les répercussions sur les entreprises, les communautés et les travailleurs. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Notre gouvernement réaffirme son soutien aux entreprises de la filière forestière, un secteur essentiel à l'économie du Québec et de ses régions. La réalité actuelle des producteurs de bois d'œuvre résineux exige que notre gouvernement soit proactif et qu'il intervienne en amont, afin de soutenir les entreprises affectées par le litige du bois d'œuvre résineux. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts

« Le contexte économique est présentement difficile pour l'industrie forestière québécoise. Le gouvernement du Québec en est conscient et s'assure d'accomplir les gestes essentiels pour soutenir les producteurs de bois d'œuvre résineux. Nous continuerons de suivre la situation de près et de nous adapter. L'heure est à l'action et nous agissons de la manière la plus efficace possible! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ajoute un nouveau volet au Programme d'appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l'aide d'urgence (PARESAU).

Le PARESAU a pour but de financer le redressement d'entreprises stratégiques et d'accorder des aides d'urgence aux entreprises qui traversent temporairement une situation financière difficile causée par une situation extraordinaire et circonstancielle.

Ce programme est administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement du Québec. Pour toute information, les entreprises peuvent composer le 1 844 474-6367 ou visiter le www.investquebec.com.

Le secteur forestier génère des retombées dans plus de 900 municipalités québécoises, soit 83 % des municipalités, et constitue une force économique importante avec plus de 10 % des emplois totaux dans quelque 150 municipalités.

Une différence fondamentale subsiste entre les régimes forestiers canadiens et américains : au Canada , la majorité du bois est récolté sur des terres publiques gérées par les provinces, alors qu'aux États-Unis, les forêts sont surtout privées.

, la majorité du bois est récolté sur des terres publiques gérées par les provinces, alors qu'aux États-Unis, les forêts sont surtout privées. Les producteurs de bois d'œuvre résineux américains allèguent que les provinces vendent le bois de leurs forêts publiques aux producteurs canadiens à des prix qui sont inférieurs à sa juste valeur marchande, d'où l'imposition de droits compensateurs ou antidumping par le Département du commerce des États-Unis.

L'Organisation mondiale du commerce a reconnu en 2020 que le régime forestier québécois et les programmes du gouvernement du Québec étaient conformes aux règles du commerce international et que les droits compensateurs et antidumping imposés par le Département du commerce des États-Unis aux producteurs canadiens de bois d'œuvre résineux étaient injustifiés.

