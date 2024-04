Protection des monarques et pollinisateurs - Montréal distribue gratuitement des sachets de semences de plantes indigènes et nectarifères

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - À Montréal, comme partout dans le monde, les pollinisateurs jouent un rôle primordial dans nos écosystèmes et dans nos vies quotidiennes. Nous estimons à une bouchée sur trois de ce que nous mangeons découle de la pollinisation. Afin de poursuivre ses efforts en matière de protection des pollinisateurs et des monarques, la Ville distribue depuis le 8 avril, 16 500 sachets de semences de 6 espèces différentes dans 24 Grainothèques des bibliothèques de Montréal ou encore à travers des journées citoyennes, des journées porte ouverte ou des campagnes de distribution de végétaux dans les 19 arrondissements. En plantant ou en semant ces graines, les Montréalaises et les Montréalais contribuent ainsi à soutenir les pollinisateurs et le papillon monarque.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre du Plan de protection des pollinisateurs de la Ville de Montréal. La Ville agit en effet pour la protection des pollinisateurs en restreignant l'utilisation et la vente de plusieurs pesticides, en promouvant des pratiques agricoles favorables à la biodiversité et en intégrant davantage de végétation nectarifère et indigènes dans ses aménagements.

Protéger les pollinisateurs entraîne des co-bénéfices considérables pour la biodiversité, la population et les milieux de vie. Cela passe notamment par la protection des espaces verts qui est un des objectifs mondiaux proposés dans le cadre de la COP 15 qui vise spécifiquement les espaces verts et bleus en milieu urbain, où la majorité de la population mondiale réside aujourd'hui. De plus, la protection de la biodiversité nous permet d'améliorer la gestion des eaux lors des fortes pluies, de diminuer les coûts d'entretien de nos espaces verts et de réduire les îlots de chaleur. Les Villes ont donc un rôle majeur à jouer dans la protection de la biodiversité et le maintien de la qualité de vie de la population.

« Montréal est en action pour enraciner la nature en ville et encourager des initiatives en faveur de la protection des pollinisateurs dont des espèces menacées comme le monarque, avec son Plan de protection des pollinisateurs. En distribuant des semences gratuitement, nous souhaitons inciter les Montréalaises et les Montréalais à faire œuvre utile et à embellir nos quartiers, en semant ces plantes indigènes et nectarifères. Quelle belle manière d'avoir un impact positif sur la biodiversité, en toute simplicité! », a souligné la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]