Catherine Tait est présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada depuis juillet 2018 et restera en poste jusqu'en janvier 2025

GATINEAU, QC, le 1er juin 2023 /CNW/ - Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui la prolongation du mandat de Catherine Tait à titre de présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, et ce, jusqu'au 2 janvier 2025.

Mme Tait a été nommée à ce poste le 3 juillet 2018, après avoir été choisie dans le cadre d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle est la première femme dans l'histoire de CBC/Radio-Canada à occuper le poste de présidente-directrice générale.

Mme Tait a été nommée présidente du Groupe de travail mondial pour les médias publics en 2019, groupe qui vise à promouvoir et à protéger le journalisme indépendant et la radiodiffusion publique dans le monde entier. À ce titre, la lutte contre les préjudices en ligne et physiques contre les journalistes était en tête de sa liste de priorités.

Sous la direction de Mme Tait, la société d'État a accru ses services en région en dépêchant des journalistes dans des communautés mal desservies, entre autres Grande Prairie, Nanaimo, Cranbrook, Lethbridge et Kingston, en plus de collaborer à l'échelle nationale avec des centaines de bibliothèques publiques. D'ailleurs, cette année, CBC/Radio-Canada a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada.

Mme Tait est diplômée de l'Université de Toronto, de l'Université de Boston et de l'Université de Paris. Elle travaille dans le secteur du cinéma et de la télévision indépendants depuis plus de 30 ans en tant qu'entrepreneuse et championne du contenu canadien. Elle a également œuvré auprès de grandes organisations culturelles canadiennes et de certaines des plus grandes sociétés de médias et de radiodiffusion du Canada, notamment Téléfilm Canada, le Fonds des médias du Canada, CHUM Broadcasting, eONE Entertainment et DHX Media. Mme Tait est l'une des fondatrices partenaires de Hollywood Suite, un radiodiffuseur canadien. Elle a été présidente de Duopoly, une société indépendante spécialisée en cinéma, télévision et contenu numérique, pendant 10 ans. En 2006, elle a fondé iThentic, une société primée de production et de distribution de contenu numérique. Elle est également reconnue pour son expérience en tant que présidente et directrice de l'exploitation de Salter Street Films, qui produit l'émission This Hour Has 22 Minutes. En 2021, Mme Tait a été nommée Femme de l'année par l'association Les femmes en communications et technologie.

Comme pour la nomination de 2018, le Comité consultatif indépendant sur les nominations au conseil d'administration de CBC/Radio-Canada lancera en temps voulu un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite pour trouver la prochaine ou le prochain président-directeur général de l'organisation. La personne nommée entrera en fonction en janvier 2025.

« CBC/Radio-Canada joue un rôle essentiel dans la vie démocratique et culturelle de notre pays. Mme Tait a accepté de rester pour mener à bien plusieurs dossiers cruciaux, notamment l'examen par le CRTC du renouvellement de la licence du radiodiffuseur public; le lancement de la première stratégie nationale autochtone de la société; ainsi que les préparatifs des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Compte tenu de l'ampleur des changements découlant de la mise en œuvre de la Loi sur la diffusion continue en ligne et du projet de loi sur les nouvelles en ligne, la continuité de son rôle à la tête du radiodiffuseur public est cruciale pendant cette période. En acceptant de poursuivre ce travail essentiel, Mme Tait nous montre son profond engagement envers la radiodiffusion publique au Canada. »

− Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l'une des plus grandes institutions culturelles du pays. Il a pour mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir; de contribuer au partage de la conscience et de l'identité nationales; de refléter la diversité régionale et culturelle du Canada; de fournir des informations et des analyses locales, nationales et internationales dans une perspective canadienne; et de contribuer au développement du talent et de la culture au Canada. Pour remplir ce mandat, CBC/Radio-Canada produit, achète et diffuse des émissions canadiennes en anglais, en français et dans huit langues autochtones, en plus de diffuser des séries d'émissions dans le monde entier.

En tant que société d'État du portefeuille du Patrimoine canadien, CBC/Radio-Canada est une organisation fédérale indépendante responsable de ses propres activités quotidiennes. Elle est régie par la Loi sur la radiodiffusion, promulguée en 1991. Conformément à cette loi, le président-directeur général est nommé par le gouverneur en conseil.

En 2015, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche respecte le principe de la diversité et repose sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle aboutit à la recommandation de personnes hautement qualifiées qui sont à l'image de la diversité canadienne.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature en ligne.

