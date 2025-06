Le ministre Guilbeault annonce l'octroi d'un appui financier au Festival International de Jazz de Montréal

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un appui financier au 45e Festival International de Jazz de Montréal.

Grâce à ce financement de 700 000 dollars, le Festival International de Jazz de Montréal, l'un des plus grands rendez-vous musicaux au monde, pourra présenter à nouveau une programmation riche en découvertes passionnantes, mettant à l'honneur des artistes talentueux, tant établis qu'émergents.

Par son imposante offre de spectacles, dont la majorité est présentée gratuitement dans le Quartier des spectacles, le Festival International de Jazz de Montréal attire chaque année plus de 1,2 million de personnes dans le cadre de prestations sans pareilles.

Le gouvernement fédéral est fier de soutenir la scène culturelle de notre pays; une scène culturelle qui rend le Canada fort et nos communautés dynamiques. Il est également fier d'aider nos artistes et notre culture à briller au pays comme à l'international.

Citations

« Le Festival International de Jazz de Montréal est une rencontre estivale incontournable, reconnue dans le monde pour la qualité de ses spectacles et de ses artistes. Notre gouvernement est fier de soutenir ce rassemblement musical majeur qui offre une plateforme exceptionnelle aux artistes et aux musiciens pour partager leur talent avec la planète tout entière. Je tiens à féliciter les organisateurs pour ce 45e festival et je souhaite à tous et à toutes une expérience fantastique et de magnifiques performances! »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« L'équipe du FIJM relève une fois de plus avec brio le défi d'agencer une programmation aussi audacieuse qu'accessible. Après 45 ans, cet événement qui est un carrefour entre la scène locale et internationale sait encore se réinventer, rester au goût du jour et redéfinir ce qu'est le jazz ici et maintenant. C'est le remède nécessaire aux enjeux de notre époque : une occasion de célébrer ensemble le pouvoir rassembleur de la musique, au-delà des genres, au-delà des frontières. »

- Maurin Auxéméry, directeur de la programmation, Festival International de Jazz de Montréal

Les faits en bref

Le 45e Festival international de Jazz de Montréal se déroulera du 26 juin au 5 juillet, à la fois en salle et en plein air. Pas moins de 350 spectacles seront offerts, dont les deux tiers gratuitement. Près de la moitié de la programmation mettra à l'honneur des artistes de la relève.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Dans le budget de 2024, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il accordait 31 millions de dollars supplémentaires sur 2 ans au Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme contribuera à rassembler les communautés à l'occasion de festivals et de prestations artistiques qui nous unissent, en nous permettant de célébrer ce que le Canada a de mieux à offrir.

Liens connexes

Fonds du Canada pour la présentation des arts

Festival international de Jazz de Montréal

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec :Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]