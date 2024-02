Projet du Musée régional de l'Outaouais : Québec accorde 1,2 M$ pour l'opérationnalisation du bureau de projet

GATINEAU, QC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent une nouvelle étape importante pour le projet de Musée régional de l'Outaouais avec l'octroi d'une somme de 1,2 M$ pour la poursuite de l'opérationnalisation du bureau de projet.

Ce financement va permettre la réalisation, au printemps 2025, d'une étude de faisabilité pour le développement du Musée, d'identifier les ressources financières et humaines requises, de déterminer son emplacement définitif et d'évaluer les coûts de restauration et de rénovation.

Le projet du Musée régional de l'Outaouais vise à doter la région d'un équipement de fine pointe pour appuyer les institutions muséales existantes et futures sur le territoire.

Citations

« Les musées sont des lieux d'ancrage majeurs dans la vie des citoyennes et des citoyens. L'aide financière permettra de structurer ce projet identitaire et d'ainsi bonifier l'offre muséale dans la région de l'Outaouais. C'est aussi une réponse à la motion déposée en 2019 qui voulait un rattrapage significatif en culture pour notre région. Pour notre gouvernement, c'est crucial d'investir dans la valorisation de notre culture et de notre histoire pour mieux la faire connaître auprès des générations futures. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette aide financière contribuera au développement de l'offre culturelle dans la région. Le projet du Musée régional renforcera la capacité à conserver les collections sur le territoire. En plus de proposer à la population un lieu de rassemblement mettant en valeur l'histoire de l'Outaouais, il générera des retombées socioéconomiques positives. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce musée sera une maison commune pour tous les citoyens de l'Outaouais et un lieu incontournable pour les nombreux visiteurs qui souhaiteront découvrir notre région et les innombrables trésors qu'elle recèle. »

Jean-Marc Blais, président du conseil d'administration du Musée régional de l'Outaouais

« L'Université du Québec en Outaouais se réjouit de voir que ce projet franchit une étape importante. En accueillant le bureau de projet au sein de notre université, nous sommes impatients de renforcer nos liens avec les porteurs de ce projet structurant pour la région et d'explorer les synergies potentielles avec nos membres. Ce musée offre par ailleurs un potentiel considérable en tant que lieu d'apprentissage et de stage idéal pour les étudiantes et étudiants de tous les niveaux du programme de muséologie et de patrimoine, ainsi que pour ceux en gestion de projets. »

Murielle Laberge, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais

Faits saillants

La somme de 800 000 $ provient du programme Autres initiatives particulières en culture et communication.

La somme de 400 000 $ provient du Fonds régions et ruralité, volet 1 - Soutien au rayonnement des régions.

