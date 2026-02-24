Projet de loi n° 111 - QUÉBEC ADOPTE UN PROJET DE LOI POUR FAVORISER LE SUCCÈS DU MOUVEMENT COOPÉRATIF QUÉBÉCOIS

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Eric Girard, confirme l'adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi no 111 modernisant la Loi sur les coopératives. En plus d'adapter la loi aux nouvelles réalités d'affaires, il vient réaffirmer la force du Québec en matière d'entrepreneuriat collectif.

Ce projet de loi, attendu par le milieu, offre un cadre plus flexible aux coopératives non financières pour qu'elles puissent innover davantage et mieux répondre aux grands enjeux de société, comme le vieillissement de la population, la rareté de la main-d'œuvre, la crise du logement et les disparités économiques entre les régions.

Le mouvement coopératif québécois souhaitait que le cadre légal soit ajusté, notamment pour améliorer la gouvernance des coopératives. Plusieurs changements contribuent à cet objectif afin d'aider ces entreprises à poursuivre leur mission et à participer au développement économique et social du Québec.

Citation :

« Notre gouvernement est déterminé à offrir un environnement d'affaires toujours plus propice à la réussite des coopératives québécoises, en accord avec leurs valeurs de solidarité et d'équité. Je suis fier de l'adoption de ce projet de loi, qui vient favoriser la croissance de l'entrepreneuriat collectif. Ce modèle économique apporte des solutions durables et adaptées aux besoins des gens et des communautés, dans nos villes comme dans nos régions. »

Eric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

En modernisant la Loi sur les coopératives, le Québec continue d'être un chef de file à l'échelle internationale en matière de droit coopératif.

Ce projet de loi a été élaboré en collaboration avec le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, l'ensemble des fédérations de coopératives et l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

