Élargissement des heures d'ouverture d'établissements commerciaux - Québec donne davantage de flexibilité aux entrepreneurs

QUÉBEC, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Samuel Poulin, annonce l'implantation, à partir du 11 mars 2026 et pour une période d'un an, d'un projet pilote visant à prolonger les heures d'ouverture des établissements commerciaux du Québec qui proposent des produits en vente au détail.

Les commerces non alimentaires (magasins, boutiques, quincailleries, points de vente, marchés et autres), partout au Québec, auront ainsi la possibilité, sur une base volontaire, d'ouvrir leurs portes au public de 6 h à 21 h du lundi au dimanche, excluant les jours fériés.

Ce projet pilote vient remplacer les trois projets pilotes, qui étaient entrés en vigueur en octobre dernier à Gatineau, à Laval et à Saint-Georges et qui permettaient aux commerces non alimentaires, toujours sur une base volontaire, d'ouvrir leurs portes au public jusqu'à 20 h les samedis et dimanches, et ce, pour une période d'un an.

Une avancée importante

Rappelons que le Québec est l'un des seuls endroits en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture. Avec ce projet pilote, le gouvernement souhaite donc donner une plus grande flexibilité aux commerçants en leur permettant de s'adapter à leur clientèle.

« Plusieurs entrepreneurs, partout au Québec, souhaitaient avoir davantage de souplesse quant aux heures d'ouverture de leurs commerces. Avec ce projet pilote, on vient répondre à leur demande et leur offrir la marge de manœuvre nécessaire pour accueillir toujours mieux leur clientèle, qui a à cœur d'encourager les commerces d'ici. C'est un geste fort en matière d'allègement réglementaire qu'on pose aujourd'hui, et nous en sommes fiers! »

Samuel Poulin, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Au Québec, on veut bâtir un environnement d'affaires qui figure parmi les plus stimulants et propices à la réussite de nos commerçants, et on agit en ce sens! Depuis octobre dernier, on permettait aux détaillants de Gatineau, de Laval et de Saint-Georges d'offrir leurs produits selon un horaire plus flexible et adapté à leur réalité. Et avec ce nouveau projet pilote, ce sont les commerçants de toutes les municipalités du Québec qui pourront désormais se prévaloir d'encore plus de liberté pour faire croître l'économie régionale. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

Les établissements d'alimentation, les pharmacies et certains commerces qui bénéficient d'une exemption à la loi ne sont pas visés par ce projet pilote.

Précisons que ce projet pilote ne mettra pas un terme à l'autre projet pilote sur l'élargissement des heures d'ouverture des boutiques érotiques, implanté en octobre 2025 et qui suit son cours.

Le règlement sera publié le 25 février 2026 dans la Gazette officielle du Québec.

