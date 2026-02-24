Pour un secteur de la transformation alimentaire plus compétitif - Québec soutient la modernisation de l'usine d'Olymel à Trois-Rivières

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière à Olymel pour l'agrandissement et la modernisation de son usine à Trois-Rivières ainsi que pour la transformation numérique de l'entreprise. Cet investissement renforcera la compétitivité du secteur de la transformation alimentaire, tout en contribuant à sa durabilité.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, ont annoncé aujourd'hui des aides financières totalisant plus de 18,3 millions de dollars, incluant notamment un prêt de 15 millions de dollars. Ce soutien permettra à l'entreprise de moderniser son usine située à Trois-Rivières, en plus de mettre en place des pratiques durables et innovantes et d'intégrer de nouvelles technologies de pointe, dont l'intelligence artificielle.

La modernisation de l'usine permettra à Olymel d'augmenter sa capacité de production tout en assurant, sur place, l'ensemble des opérations de transformation, jusqu'à l'emballage. Chaque aspect du projet a été conçu pour optimiser la consommation énergétique et contribuer concrètement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'intégration des activités réduira les déplacements de matières premières, améliorera la coordination des processus et renforcera la productivité de l'entreprise. Ce projet favorisera ainsi la transformation de produits de viande en aliments à plus forte valeur ajoutée destinés aux marchés québécois et canadien. Il contribuera aussi à maintenir la valeur économique au Québec et à générer des retombées positives sur l'ensemble du territoire.

Citations

« En appuyant la modernisation et la transformation numérique d'Olymel, nous permettons à l'entreprise d'augmenter sa productivité, d'intégrer des technologies avancées et d'effectuer des activités à plus forte valeur ajoutée. Notre priorité est claire : créer plus de richesse au Québec et faire en sorte que nos entreprises soient reconnues comme des chefs de file nord-américains. Miser sur l'automatisation, l'économie circulaire et l'intelligence artificielle, c'est assurer la compétitivité de notre économie pour les prochaines décennies. »

Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cette annonce témoigne de l'importance d'investir dans des projets qui renforcent la compétitivité de notre secteur bioalimentaire, tout en soutenant l'essor économique de nos régions. En appuyant le développement de l'usine d'Olymel à Trois-Rivières, on favorise la création de valeur ici, au Québec, et on solidifie les chaînes d'approvisionnement locales. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« En appuyant ce projet, notre gouvernement contribue concrètement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'adoption de pratiques plus durables dans l'industrie bioalimentaire. Les entreprises comme Olymel démontrent qu'il est possible d'innover tout en protégeant l'environnement, et leur engagement est essentiel pour accélérer la transition climatique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Cet investissement est une excellente nouvelle pour Maskinongé et la Mauricie. En modernisant l'usine La Fernandière, Olymel renforce notre industrie agroalimentaire et génère des retombées concrètes pour notre économie régionale et nos travailleurs. »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Nous sommes très reconnaissants du soutien financier du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet majeur d'usine intégrée à Trois-Rivières ainsi que pour notre transformation numérique, deux leviers centraux de notre stratégie visant à renforcer notre position dans un marché hautement concurrentiel à l'échelle mondiale. Nous mettons tout en œuvre pour valoriser au maximum les produits des producteurs d'ici, accroître la valeur ajoutée créée au Québec et offrir aux consommateurs des produits qui répondent pleinement à leurs attentes en matière de qualité et de durabilité. »

Yanick Gervais, président et directeur général d'Olymel

Faits saillants

L'aide financière gouvernementale est répartie comme suit : Investissement Québec, à titre de mandataire du gouvernement, accorde un prêt de 15 millions de dollars. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie une aide financière de 2 millions de dollars. Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs alloue quant à lui plus de 1,3 millions de dollars par l'entremise du programme EcoPerformance pour un projet d'efficacité énergétique.

En plus de prévoir une réduction annuelle de l'ordre de 3 000 tonnes d'équivalent CO₂, le projet d'Olymel contribuera à prolonger la durée de vie des aliments et créera 50 nouveaux emplois à Trois-Rivières.

Olymel prévoit des retombées économiques importantes, avec plus de 94 millions de dollars investis auprès d'entreprises locales.

Lien connexe

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie suppléant

Sources : Josiane Bélanger-Riendeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 450 858-3987, [email protected]; Maude Méthot-Faniel, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre du Travail, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Mauricie, Cell. : 438 526-8750, [email protected]; Mélina Jalbert, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 418 803-2351 Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]