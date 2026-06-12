Programme québécois de lutte contre la criminalité - Soutenir les corps de police et les organisations sur le terrain pour mieux agir en prévention et lutter contre la criminalité

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'appel de candidatures lancé le 16 mars dernier, le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annonce aujourd'hui un soutien important à 58 initiatives portées par des organisations qui œuvrent au quotidien auprès des clientèles les plus vulnérables.

Trois grandes priorités ont été identifiées par le ministre dans le cadre du dernier volet du Programme québécois de lutte contre la criminalité :

les violences faites aux femmes et aux mineurs, y compris la violence sexuelle, la violence conjugale et l'exploitation sexuelle;

la criminalité liée aux groupes représentant une menace pour la sécurité, y compris le crime organisé et les gangs;

la cybercriminalité, y compris la fraude, notamment envers les personnes aînées, la cyberintimidation et les crimes motivés par la haine (cyberhaine).

Des investissements totalisant plus de 25 M$ au cours des deux prochaines années permettront de s'attaquer directement à ces phénomènes, par exemple en renforçant les efforts déployés par les services de police pour accompagner les victimes de violence conjugale avec des ressources spécialisées en favorisant les interventions auprès des jeunes vulnérables pour prévenir leur adhésion aux groupes criminels ou à un parcours délinquant ou encore en développant des outils de prévention des fraudes destinés à mieux outiller les personnes aînées.

Citation :

« On ne fait pas de compromis avec la sécurité de nos communautés. Je sais à quel point les organisations policières et communautaires sont mobilisées au quotidien pour faire en sorte que nos quartiers et nos villes du Québec demeurent des endroits où il fait bon vivre. Il faut intervenir à la base, pour prévenir les violences faites aux femmes et aux jeunes, prévenir leur adhésion à des groupes criminels ou à des parcours délinquants et s'assurer que nos aînés, qui ont bâti le Québec, peuvent être mieux outillés pour faire face aux cyberfraudes. Mais encore, on doit aussi maintenir la pression sur les groupes criminels, en renforçant nos capacités en matière de partage de renseignement et notre force de frappe. Ces gens sans scrupules continueront de nous trouver sur leur chemin. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants :

Le PQLC se décline en trois axes d'intervention, soit : soutenir des organisations communautaires qui œuvrent en prévention de la criminalité et contre l'exploitation sexuelle des mineurs; développer de nouvelles approches ou des méthodes d'intervention pour faire face à l'évolution des phénomènes criminels et sociaux; déployer rapidement des actions concrètes en réponse à des enjeux prioritaires en matière de lutte contre le crime, autant en prévention qu'en répression.

Les objectifs du PQLC sont les suivants : Établir un continuum de services en matière de lutte contre la criminalité qui implique activement, et de façon concertée, les corps de police, tout comme les organismes communautaires, le réseau scolaire, les organismes publics, les municipalités, etc.; Améliorer la mobilisation, la concertation et le maintien des ressources dans les milieux en répondant aux préoccupations des partenaires; Intégrer les mesures gouvernementales pour agir sur les enjeux de sécurité en fonction d'une lecture éclairée de l'environnement, en conformité avec les objectifs communs entre les ministères et organismes publics.

Les investissements des axes 1, 2 et 3 du PQLC totalisent 89,8 M$ et soutiennent 215 initiatives à l'échelle du Québec.

Lien connexe :

Programme québécois de lutte contre la criminalité

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]