Programme Innovation Bois - Le gouvernement du Québec réaffirme son soutien à la filière forestière

VAL-D'OR, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, ainsi que le député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, sont heureux d'annoncer, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, qu'un soutien financier maximal de 2,5 millions de dollars (M$) a été accordé à Uniboard Canada.

Le financement permettra à Uniboard d'implanter, à l'usine de Val-d'Or, une flotte de véhicules à guidage automatique pour le transport des produits finis. Ces véhicules permettront de déplacer plus efficacement les paquets de panneaux de particules bruts sortant de la ligne de finition vers le quai d'expédition ou vers le secteur de la presse mélamine. Le coût total du projet est évalué à plus de 5,5 M$, et ce dernier consolidera 166 emplois.

Ce projet fait partie d'une série d'aides financières allouées à plusieurs initiatives favorisant l'innovation dans l'industrie des produits forestiers québécois. Pour l'ensemble du Québec, ce sont plus de 60 M$, depuis 2022, qui ont été investis pour soutenir des projets d'innovation pour la transformation de produits forestiers dans le cadre du Programme Innovation Bois. Au total, le gouvernement du Québec a ainsi soutenu 37 initiatives.

Ces investissements réalisés dans des projets de construction ou de transformation d'usines, de diversification de la production ainsi que de robotisation et d'automatisation des procédés pour pallier la rareté de la main-d'œuvre ou augmenter la productivité des entreprises agissent comme un levier supplémentaire permettant d'assurer la pérennité et le développement du secteur forestier québécois.

Citations :

« On sait à quel point l'industrie forestière est importante pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et la capacité d'innovation constitue l'une des forces de la région. Elle témoigne de notre engagement à l'égard de la croissance durable de la filière forestière. Je suis fier qu'une entreprise bien établie à Val-d'Or comme Uniboard y participe. Ce projet lui permettra de demeurer compétitive et à l'avant-garde dans le secteur forestier. Bravo à l'équipe! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La filière forestière est prioritaire pour notre gouvernement. Avec l'incertitude provoquée par notre voisin du Sud, il faut penser en dehors de la boîte et innover dans nos façons de faire. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple qui permettra de dynamiser la filière forestière et l'économie régionale. Ces investissements permettent aux entreprises d'être encore plus compétitives sur le marché, et c'est tout le Québec qui s'en trouve gagnant! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Uniboard investit depuis plusieurs années dans l'optimisation de sa productivité dans le secteur forestier, un pilier économique du Québec. Je salue l'appui de notre gouvernement à ce projet majeur, qui modernisera l'usine de Val-d'Or grâce à des procédés novateurs. C'est là une avancée stratégique qui renforcera sa compétitivité et contribuera à la fierté de toute son équipe. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet Développement économique régional) et adjoint gouvernemental au ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« Dans une période tumultueuse pour l'industrie forestière, Uniboard, investie en Abitibi depuis plus de 45 ans, réalise son plus important investissement en productivité de son existence avec le projet de transformation et de modernisation de la ligne principale de production de panneaux particules. En plus de ce projet phare avec le soutien du programme PIB d'Uniboard, nos actionnaires et nos employés dévoués sont fiers d'innover pour mettre en place un système de transport autonome. Travaillons ensemble pour surmonter les crises et en sortir plus forts, plus innovants et plus productifs. »

James N. Hogg, président et chef de la direction, Uniboard Canada

Faits saillants :

Uniboard Canada inc. est l'un des principaux fabricants québécois de panneaux de particules, de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), de panneaux décoratifs stratifiés et de revêtement extérieur en bois composite. L'entreprise emploie plus de 800 personnes réparties dans ses quatre usines du Québec, dont deux à Val-d'Or , ainsi qu'à son siège social à Laval .

, ainsi qu'à son siège social à . Le Programme Innovation Bois (PIB) du ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été lancé en 2016. Il est destiné aux entreprises ou aux centres de recherche, d'enseignement ou de transfert de connaissances qui travaillent dans le domaine de l'industrie des produits forestiers, utilisent les produits de cette industrie ou travaillent dans le domaine de l'industrie de la fabrication des équipements forestiers.

De 2016 au 31 janvier 2025, 299 projets ont été soutenus par les deux volets du Programme, soit le volet 1 - Innovation et le volet 2 - Bois de qualité inférieure, pour un montant de près de 224,6 M$ en subventions. Ces projets ont généré près de 1,35 G$ en investissements totaux, créé 1 400 emplois et consolidé plus de 14 000 autres.

qualité inférieure, pour un montant de près de 224,6 M$ en subventions. Ces projets ont généré près de 1,35 G$ en investissements totaux, créé 1 400 emplois et consolidé plus de 14 000 autres. Les fonds alloués au Programme sont maintenant tous engagés. Pour rester informé d'une éventuelle disponibilité budgétaire permettant le dépôt de nouveaux projets, il est cependant possible de remplir le formulaire « Avis d'intention », accessible sur la page Web du Programme, et de le soumettre à l'adresse [email protected] .

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : x.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Sources : Mélissa Aubert Conseillère politique Cabinet du ministre du Travail, ministre responsable de la région Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et de la région du Nord-du-Québec Tél. : 438 869-6817 [email protected] Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected] Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts