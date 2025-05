Le gouvernement du Québec annonce un soutien de plus de 875 000 $ pour la réalisation de projets touristiques dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, le député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, la députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire), Mme Marie-Louise Tardif, et le député de Maskinongé et président de commission de l'économie et du travail, M. Simon Allaire, sont fiers de confirmer un appui financier totalisant 875 306 $, accordé en collaboration avec Tourisme Mauricie, pour soutenir le développement de 47 projets touristiques régionaux (détails présentés en annexe).

Ce montant est octroyé dans le cadre de l'Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 (EPRTNT). À la suite de 4 appels de projets, cette entente a permis de soutenir un total de 78 initiatives, lesquelles représentent des investissements à venir, incluant ceux des promoteurs, de plus de 37 millions de dollars.

Les projets appuyés favoriseront la croissance du tourisme, un moteur essentiel pour le développement et la vitalité économiques de la région et des communautés locales. En 2023, la Mauricie comptait plus de 780 entreprises, représentant quelque 11 000 emplois. Selon les données les plus récentes, la contribution des secteurs associés au tourisme s'élevait à près de 511 millions de dollars en 2022.

Citations :

« Le tourisme représente un moteur économique à part entière. C'est une source de fierté, de vitalité et de retombées concrètes pour nos communautés. Sa croissance est au cœur des priorités de notre gouvernement. Nous multiplions les investissements en vue de dynamiser l'offre partout au Québec, pour que chaque région puisse en tirer pleinement profit. Les projets soutenus dans la région de la Mauricie illustrent parfaitement notre volonté de faire du tourisme un levier durable de prospérité. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je suis fière que notre gouvernement appuie financièrement des projets concrets qui contribueront à développer la Mauricie tout en répondant aux besoins réels des communautés. Les activités récréotouristiques de la région l'enrichissent et lui confèrent son unicité. Je tiens à remercier tous les partenaires qui participeront à l'élaboration de ces initiatives visant à bonifier l'offre touristique du territoire. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à ce soutien, ce sont des projets porteurs pour notre région qui peuvent être réalisés en vue de renforcer notre position en tant que destination touristique de choix. La Mauricie a beaucoup à offrir à ses visiteurs, et c'est en développant encore davantage son secteur touristique que nous arriverons à en attirer plus, au bénéfice de l'économie locale. »

Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec

« Cette aide financière démontre l'importance que notre gouvernement accorde à l'industrie touristique comme levier de développement économique pour les régions. Il s'agit d'une belle reconnaissance du potentiel touristique de l'ensemble des territoires qui composent le comté de Champlain, et je tiens à saluer les entrepreneurs qui ont à cœur de le faire rayonner. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« En soutenant ces projets, notre gouvernement contribue à augmenter les retombées économiques liées à la culture et au tourisme de Laviolette-Saint-Maurice. Cela démontre l'importance que nous accordons à l'art et à la culture ainsi qu'aux artistes. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet action communautaire)

« Je suis ravi que notre gouvernement investisse dans des événements qui font vibrer la Mauricie et des projets qui mettent en valeur notre nature et renforcent notre secteur de l'hébergement. Nos entrepreneurs peuvent disposer de plus de moyens pour faire découvrir notre coin de paradis, tout en permettant l'enrichissement de nos communautés d'accueil. »

Simon Allaire, député de Maskinongé et président de la Commission de l'économie et du travail

« L'EPRTNT agit comme un véritable levier pour stimuler le développement et l'innovation au sein de notre industrie touristique. Grâce à l'appui du ministère du Tourisme, des projets porteurs voient le jour partout en Mauricie : amélioration de l'expérience client, diversification des activités quatre saisons, virage numérique, initiatives durables, et plus encore. Ces investissements génèrent des retombées concrètes pour nos collectivités et renforcent le rôle structurant du tourisme dans le développement économique régional. »

Valérie Therrien, directrice générale de Tourisme Mauricie



Faits saillants :

L'EPRTNT permet de soutenir la concrétisation d'une large gamme de projets répondant aux besoins ciblés dans les 21 régions touristiques. Pour la Mauricie, l'EPRTNT 2022-2025 visait à renouveler et à bonifier l'offre touristique locale en fonction des priorités de Tourisme Mauricie ainsi que du Cadre d'intervention touristique 2021- 2025 et du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025.





du Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025. Pour la Mauricie, ce sont 1 345 000 $ qui ont été attribués à ce programme par le gouvernement du Québec pour une durée de trois ans, dont une somme de 445 000 $ provenant du ministère du Tourisme et une aide de 900 000 $ issue du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Tourisme Mauricie a ajouté 300 000 $ à ces sommes et six partenaires (MRC de Mékinac, MRC de Maskinongé, MRC des Chenaux, Ville de Shawinigan , Ville de Trois-Rivières et Ville de La Tuque) ont quant à eux contribué à hauteur de 150 000 $, pour une enveloppe totale de près de 1,8 million de dollars.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

X

Facebook

Youtube

Linkedin

Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme 2022-2025 Circonscription de Champlain Parc de la Rivière-Batiscan Modernisation du site Web 10 283 $ Les écuries Gaétany (Annie Boulanger) Ajout d'équipements et amélioration des infrastructures pour accueillir et divertir la clientèle 19 500 $ Association des pourvoyeurs et pêcheurs du poisson des chenaux de la rivière Sainte-Anne Ajout d'une passerelle sécurisée pour la circulation des piétons sur le site

Construction d'un second tramway pour faciliter les déplacements des pêcheurs 16 007 $ Domaine des constellations Acquisition et installation d'un dôme de miroirs 49 875 $ Camping La mine d'or Modernisation du site Web pour, notamment, le rendre transactionnel 8 128 $ Association de chasse, pêche et villégiature du Tawachiche Ajout de nouvelles installations et d'activités afin de prolonger la saison hivernale 49 916 $ Circonscription de Laviolette-Saint-Maurice Pourvoirie Rothman Acquisition d'embarcations nautiques de type chaloupe 12 360 $ Ville de La Tuque Ajout de nouveaux équipements au centre Félix-Leclerc, annexé au Centre d'interprétation de la traite des fourrures 25 100 $ Festi-volant Grandes-Piles Organisation de l'édition 2026 du Festi-volant de Grandes-Piles 10 000 $ Festi-volant Grandes-Piles Organisation de l'édition 2025 du Festi-volant Grandes-Piles 10 000 $ Au nord du 47e (Antonio Méga) Construction de trois unités de prêts-à-camper 29 650 $ Club automobile Gasy en piste Organisation de l'édition 2024 du Festival en piste - Racethehalf 10 000 $ Domaine Ohana Aménagement d'un camping en nature sauvage avec accueil, d'un bloc sanitaire et de dix microchalets en forêt fonctionnant à l'énergie solaire 52 000 $ Shawifestival Organisation de la première édition du Festival Énergik 10 000 $ La Cité de l'énergie Ajout de scènes, notamment un tableau animé sur la rivière Saint-Maurice, et de nouveaux contenus et animations dans le spectacle nocturne ilia 30 000 $ Aqua Radical Ajout de modules de jeux aquatiques 23 123 $ Circonscription de Maskinongé Chez Mel & Nico camping insolite (Mélanie Carré) Ajout de prêts-à-camper 48 508 $ La Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé (Tourisme Maskinongé) Organisation de l'édition 2025 de la Tournée Arts et terroir 10 000 $ La Corporation d'information touristique de la MRC de Maskinongé (Tourisme Maskinongé) Organisation de l'édition 2024 de la Tournée d'artisans et de producteurs 10 000 $ L'Auguste Théâtre Organisation de l'édition 2025 de Noël dans l'Caxton 10 000 $ Les domaines Eskapad Construction de trois microchalets écologiques 49 770 $ Club multivoile 4 saisons Acquisition de nouveaux équipements nautiques 10 000 $ Les Couleurs de la Terre Construction de trois yourtes 21 219 $ Festival Jamboree de Saint-Alexis-des-Mont Organisation de l'édition 2024 du Festival Jamboree 10 000 $ Festival de la galette de sarrasin Organisation de l'édition 2024 du Festival de la galette de sarrasin 10 000 $ Mauricie Arts vivants Organisation de l'édition 2025 du festival Mauricie Arts vivants 10 000 $ Cabane à sucre Saint-Mathieu-du-Parc Création d'une visite virtuelle de l'érablière, accessible sur place, pour offrir une solution de rechange aux visites guidées 23 600 $ Cabane à sucre Saint-Mathieu-du-Parc Installation d'un chapiteau trois saisons permettant de prolonger la période d'activités 30 000 $ Pépinière du parc Bonification des installations pour les visiteurs 30 000 $ Circonscription de Trois-Rivières Kune Immobilier (Auberge du monde) Mise en place d'un site Web transactionnel 6 267 $ Camping Les Forges (Guy Carbonneau) Aménagement d'une piste à rouleaux (pumptrack) 30 000 $ Groupe Sunsation Organisation de l'édition 2025 du Festival Sunsation et du Festival Saloon 10 000 $ Le FestiVoix de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 du FestiVoix de Trois-Rivières 10 000 $ Le FestiVoix de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2024 du FestiVoix de Trois-Rivières 10 000 $ Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec - Trois-Rivières 2025 Organisation de la 59e Finale des Jeux du Québec à Trois-Rivières 10 000 $ Corporation des événements de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 des Délices d'automne 10 000 $ Corporation des événements de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2024 des Délices d'automne 10 000 $ Élégance Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 d'Élégance Trois-Rivières 10 000 $ Élégance Trois-Rivières Organisation de l'édition 2024 d'Élégance Trois-Rivières 10 000 $ Chapiteau francophone Organisation de la première édition du Festival Afro-Québec 10 000 $ Corporation de développement culturel de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 du festival TRIP d'humour 10 000 $ Corporation de développement culturel de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2024 du festival TRIP d'humour 10 000 $ Corporation pour le développement de l'île Saint-Quentin Mise en place d'un parcours d'interprétation 30 000 $ Le FestiVoix de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 de l'ArtikFest 10 000 $ Festival international de Danse Encore Organisation de l'édition 2025 du Festival international DANSEncore 10 000 $ Festiroule country de Trois-Rivières Organisation de l'édition 2025 du Festiroule country de Trois-Rivières 10 000 $ Musée québécois de culture populaire (POP) Mise en place d'une nouvelle exposition pour enfants ayant pour thème les contes et légendes du Québec 30 000 $ Total

875 306 $

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Maxime Tremblay, Attaché de presse et conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la region de Lanaudière, Tél. : 581 990-7873, [email protected] ; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected] ; Maad Chaara, Coordonnateur aux communications corporatives, Tourisme Mauricie, Tél. : 819 536-3334 poste 235, [email protected]