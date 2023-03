Programme IMPACTE - La Ville de Montréal lance l'appel public à projets pour la revitalisation du Centre Saint-Paul, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 24 mars 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal lancera ce printemps le premier appel public à projets dans le cadre de son Initiative en vue de la Protection, l'Amélioration et la Conversion des immeubles patrimoniaux excédentaires dans un contexte d'excellence en Transition Écologique (programme IMPACTE).

Le premier immeuble à bénéficier de ce programme sera le bâtiment actuellement connu sous le nom de Centre Saint-Paul, situé au 1606, avenue de l'Église, et 5505, rue Angers, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Cet immeuble, vacant depuis plusieurs années, est d'une superficie de 1923 m² et est constitué par la juxtaposition de deux parties, soit l'hôtel de ville et la caserne de pompiers 32 de l'ancienne municipalité de Côte-Saint-Paul.

L'appel public à projets a pour but de vendre l'immeuble à sa valeur nominale évaluée, soit 1 $, en échange de quoi le proposant retenu s'engagera à restaurer, préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti tout en intégrant dans le projet des actions en appui au Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal et en privilégiant l'intégration d'espaces de socialisation communautaires.

« Le programme IMPACTE permettra de réaliser des projets phares et durables qui mettront en valeur des immeubles d'intérêt patrimonial vacants depuis plusieurs années. Avec ce programme novateur, nous prouvons que nous avons à cœur la protection de notre patrimoine et que la Ville de Montréal agit en tant que gestionnaire écoresponsable de ses actifs », a déclaré Émilie Thuillier, responsable des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif.

« Le Centre Saint-Paul a été choisi à la suite d'un processus de sélection rigoureux, basé sur des critères établis par un comité de travail. Cet immeuble fait partie des joyaux d'intérêt patrimonial, non seulement de l'arrondissement du Sud-Ouest, mais aussi de la Ville de Montréal, qui méritent d'être préservés en y intégrant le concept de transition énergétique et écologique. La requalification de ce bâtiment permettra de faire rayonner un projet structurant pour notre communauté au-delà des limites du quartier. Nul doute pour moi que les candidatures soumises seront des plus intéressantes », a ajouté Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif.

Il est prévu que l'appel public à projets soit lancé ce printemps et que les propositions soient ouvertes à l'été prochain. Le projet de requalification du Centre Saint-Paul pourrait débuter en 2024.

Le programme IMPACTE s'inscrit dans la stratégie immobilière pour les bâtiments vacants et excédentaires de la Ville de Montréal, qui vise à favoriser la préservation et la mise en valeur de bâtiments patrimoniaux et identitaires de la Ville de Montréal.

