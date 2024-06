Programme Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables - Le gouvernement du Québec annonce 250 M$ pour soutenir la réalisation d'habitations abordables

SAGUENAY, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer la création du programme Financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables (FIERH), qui représente un investissement de 250 millions de dollars.

Ce nouveau programme concrétise l'engagement pris par le gouvernement lors de la signature de la Déclaration de réciprocité entre Québec et les municipalités, en décembre dernier, pour soutenir et encourager le développement d'une offre suffisante de logements de qualité.

Les sommes consacrées à ce nouveau programme permettront de stimuler la réalisation de projets d'habitations abordables, et ce, sans limiter la capacité des municipalités à répondre aux besoins actuels et croissants de leur population en cette matière. Ainsi, pour favoriser la construction de nouveaux logements, le gouvernement vise à financer, par le biais du FIERH, la réalisation de travaux d'infrastructures en eau et d'aménagements d'infrastructures pluviales résilientes et vertes qui les desserviront.

Citations :

« Notre gouvernement fait du développement de logements abordables une priorité. Il était primordial pour nous d'apporter un soutien supplémentaire aux municipalités et, ainsi, de contribuer à accroître l'offre de logements, dans toutes les régions du Québec. Je suis très fière du fait que nous remplissions déjà cet engagement prévu dans la Déclaration de réciprocité. Encore une fois, notre gouvernement démontre qu'il est un excellent partenaire des municipalités; en effet, nous avançons ensemble vers l'atteinte de nos priorités communes. »|

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« La création du programme FIERH, qui découle de la Déclaration de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les municipalités, est un levier essentiel pour la concrétisation de projets ambitieux et nécessaires à travers le Québec. En cette période de crise du logement, il est impératif de renforcer nos infrastructures afin de répondre efficacement aux besoins variés en matière de logement abordable. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus fortes. »

Martin Damphousse, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Varennes

« La création du FIERH est une réalisation significative découlant de la Déclaration de réciprocité. Ce programme permettra de compléter le financement de plusieurs projets. À titre de porte-parole des régions, la Fédération québécoise des municipalités est heureuse que la ministre partage la volonté de favoriser l'exécution de projets de logements dans les municipalités de toutes les tailles. La somme réservée aux régions offre un soutien équitable à toutes les communautés, assurant ainsi une distribution juste des ressources. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

Faits saillants :

Pour en apprendre plus sur le FIERH, consultez la page du programme.

Le FIERH rejoint les objectifs de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire en matière de construction d'unités de logement de qualité, accessibles et abordables, et répondant à une diversité de besoins.

Rappelons que le logement est l'une des cinq priorités communes ciblées dans la Déclaration de réciprocité signée le 13 décembre dernier par le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

