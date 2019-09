Programme des installations sportives extérieures - Montréal investit 16,5 M$ dans 19 projets pour améliorer l'offre sportive sur le territoire

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif, Hadrien Parizeau, a dévoilé aujourd'hui les 19 projets sélectionnés dans le cadre du nouveau Programme des installations sportives extérieures (PISE). Ces initiatives d'arrondissements bénéficieront d'une aide financière de la Ville de Montréal pour développer et améliorer les équipements sportifs de la métropole et ainsi bonifier l'offre de service proposée aux Montréalaises et aux Montréalais.

« Pour notre administration, il importe de donner aux arrondissements la marge de manœuvre nécessaire afin d'entretenir, d'améliorer, d'adapter et de transformer notre réseau d'installations sportives extérieures là où les besoins se trouvent. Grâce au PISE, tous les sports, mais également tous les types d'équipements, peuvent profiter d'une aide de la Ville de Montréal. Le nombre important de demandes reçues prouvent la nécessité d'un programme complet et inclusif », a déclaré Hadrien Parizeau.

Quatre types de projets sont soutenus, soit la mise à niveau des installations sportives existantes, l'aménagement de nouveaux équipements sportifs, le développement des infrastructures sportives vouées aux sports émergents et l'aménagement d'espaces pour la pratique libre.

La Ville de Montréal a reçu une cinquantaine de projets des arrondissements dans le cadre de son premier appel de projets, qui s'est terminé en avril. Après une analyse de ceux-ci, 19 d'entre eux ont été retenus dans 16 arrondissements. Ces projets touchent une diversité de sports, tels que le basketball, le soccer, le tennis, la planche à roulettes, l'athlétisme, le volleyball de plage et le BMX. Les investissements estimés, qui correspondent à 80 % des coûts du projet, s'élèvent à près de 16,5 M$.

« Qu'il s'agisse de construction, de mise à niveau ou de réaménagement, chacune de ces interventions contribue à faire de Montréal une métropole de plus en plus active et inclusive, en plus de bonifier l'attrait de nos milieux de vie », a souligné M. Parizeau.

Un second appel de projet est prévu cet automne afin de permettre aux arrondissements de bonifier leurs projets ou d'en proposer de nouveaux. Le programme des installations sportives extérieures est doté d'un budget total de 29,5 M$ sur trois ans.



Voici la liste des projets retenus en 2019 :

Arrondissement Titre du projet Nom du parc Aide financière admissible Côte-des-Neiges -Notre-Dame-de-Grâce Remplacement du terrain de basketball et ajout d'éclairage pour la pratique libre Parc Mackenzie-King 184 000$ Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce Réfection de quatre terrains de tennis et acquisition et remplacement d'équipements et accessoires Parc Somerled 456 000$ Côte-des-Neiges -Notre-Dame-de-Grâce Construction d'un terrain de basketball éclairé hors normes pour la pratique libre Parc Gilbert-Layton 146 000 $ Saint-Laurent Compléter l'aménagement d'installations sportives pour la pratique libre (4 terrains de tennis, un terrain de basketball, une pastille de basketball et 2 terrains de volleyball de plage) Parc Philippe-Laheurte 1 200 000$ Verdun Réfection des terrains de tennis Parcs Elgar, Wilson et Woodland 902 000$ Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension Réaménagement des terrains de basketball Parcs Howard, St-Roch, René-Goupil, Champdoré 1 180 000$ L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève Réfection du terrain de basketball Parc Joseph-Avila Proulx 10 000$ Ville-Marie Réaménagement du terrain de soccer (synthétique) École Pierre-Dupuy 1 074 000$ Ville-Marie Réaménagement du terrain de soccer (synthétique) Parc Toussaint Louverture 486 000$ Anjou Réfection du terrain de soccer synthétique à 11 joueurs Parc Lucie-Bruneau 1 236 000$ Outremont Reconstruction des terrains de tennis en terre battue Parcs F.X.-Garneau, Joyce et Saint-Viateur 1 568 000$ LaSalle Réaménagement du terrain de tennis, de deux terrains de basketball, d'un terrain de soccer, des exerciseurs et des équipements de callisthénie Parc Ménard 782 000$ Ahuntsic-Cartierville Construction d'une aire de skate park Parc Ahuntsic 1 360 000$ Saint-Léonard Réaménagement du parc de planche à roulettes Parc Delorme 612 000$ Lachine Réfection du terrain synthétique et de la piste d'athlétisme Parc Dalbé-Viau 1 540 000$ Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles Travaux d'éclairage de la piste de BMX et du terrain de basketball Parc PolyPat 560 000$ Pierrefonds-Roxboro Aménagement d'un skate park 14 680 boul. de Pierrefonds 1 060 000$ Le Sud-Ouest Aménagement d'une pente à neige Parc Ignace-Bourget 632 000 Le Plateau-Mont-Royal Réaménagement du terrain de soccer synthétique Parc Sir-Wilfrid-Laurier 1 500 000$ TOTAL



16 488 000$

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Audrey Gauthier, Relationniste, Ville de Montréal, 514 872-7308