Programme des installations sportives extérieures 2019-2020 - Plus de 15 M$ seront investis afin de développer et améliorer des installations sportives dans 15 arrondissements

MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Nouveau terrain de basketball, réfection de plusieurs terrains de soccer, aménagement d'un terrain de pickleball, mise à niveau de terrains de bocce et de pétanque, nombreux projets de « skateparks » et réfection de terrains de baseball font partie des 17 projets retenus à la suite du 2e appel de projets du Programme des installations sportives extérieures (PISE) 2019-2020.

En tout, 15 arrondissements se partagent une enveloppe budgétaire de 15,1 M$ pour réaliser des projets de mise à niveau d'installations sportives existantes, d'aménagement de nouveaux équipements sportifs, de développement d'infrastructures vouées aux sports émergents et d'aménagement d'espaces pour la pratique libre. L'appui de la Ville de Montréal constitue 80% des investissements estimés pour chaque projet.

Rappelons qu'un premier soutien de 16,5 M$ avait été accordé en septembre 2019 à 16 arrondissements en vue de réaliser 19 projets . Le PISE 2019-2020 aura ainsi permis aux 19 arrondissements de bénéficier d'un appui financier totalisant 31,6 M$, pour un total de 36 projets couvrant plus d'une quinzaine de sports différents.

« La souplesse et la hauteur des investissements offerts dans le cadre de notre nouveau Programme des installations sportives extérieures permettent à tous les arrondissements de proposer à la population locale des installations sportives extérieures de qualité, innovantes et adaptées à la demande, en plus d'augmenter l'attrait des parcs locaux. Rattrapant un retard accumulé dans l'entretien du réseau existant, ces investissements comprennent aussi d'importantes bonifications de l'offre sportive en arrondissement qui permettent à plus de gens de pratiquer des activités sportives qui les gardent en forme et en santé, et ce, à proximité de la maison », déclare Hadrien Parizeau, conseiller associé à la jeunesse, aux sports et aux loisirs au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Répartition du soutien de 15,1 M$

Arrondissement Projet Soutien financier Ahuntsic ̶ Cartierville Réfection de surface de soccer synthétique au parc Marcelin-Wilson 631 000 $ Côte-des-Neiges ̶ Notre-Dame-de-Grâce Mise à niveau d'équipements sportifs au parc Martin-Luther-King Construction d'un nouveau terrain de basketball au parc Coffee 1 520 000 $ 160 000 $ LaSalle Reconstruction du centre de tennis Cavelier-De-LaSalle 1 224 000 $ Le Sud-Ouest Aménagement d'un «pumptrack» au parc d'Argenson 1 125 000 $ L'Île-Bizard ̶ Sainte-Geneviève Réhabilitation du terrain de tennis en terrain de pickleball au parc des Érables 46 000 $ Mercier ̶ Hochelaga-Maisonneuve Réaménagement de l'aire de « skatepark » au parc Raymond-Lafontaine Aménagement d'une aire de « skatepark » au parc Honoré-Mercier 1 462 000 $ 360 000 $ Montréal-Nord Réaménagement du parc Henri-Bourassa et réfection du terrain synthétique 1 500 000 $ Pierrefonds ̶ Roxboro Réfection et ajouts de plateaux sportifs dans les parcs Grier et Alexander 512 000 $ Rivière-des-Prairies ̶ Pointe-aux-Trembles Aménagement de deux terrains de pickleball au parc de la polyvalente Pointe-aux-Trembles 253 000 $ Rosemont ̶ La Petite-Patrie Réfection des trois terrains de baseball du parc Pélican 813 000 $ Saint-Laurent Réfection et aménagement des terrains de tennis et pickleball au parc Marcel-Laurin 1 124 000 $ Saint-Léonard Remplacement de la surface synthétique du terrain de soccer au Complexe central 480 000 $ Verdun Poursuite de l'aménagement du « skatepark » au parc Arthur-Therrien et ajout d'une rampe au parc Elgar 565 000 $ Ville-Marie Rénovation et agrandissement du «skate-plaza» sous le pont Jacques-Cartier 1 676 000 $ Villeray ̶ Saint-Michel ̶ Parc-Extension Réaménagement du parc Villeray (circuit d'entraînement, terrains de basketball, entre autres) 1 600 000 $

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

