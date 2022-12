ESSEX, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend très au sérieux ses responsabilités à l'égard de la protection des travailleurs étrangers temporaires. Protéger leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie pendant qu'ils vivent et travaillent au Canada est une grande priorité, et le gouvernement prend des mesures concrètes pour mieux les soutenir.

Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement du Canada allouait un financement de 3,6 millions de dollars à Workforce WindsorEssex, dans le cadre du Programme de soutien aux travailleurs migrants. Il s'agit de l'un des nombreux projets à être financés dans le cadre de ce programme pour aider les travailleurs étrangers temporaires à en savoir plus sur leurs droits pendant qu'ils sont au Canada et à les faire valoir.

Le projet TeaMWork: Empowering Migrant Workers in the Essex, Lambton, and Kent Counties appuiera plus de 8 000 travailleurs étrangers temporaires dans Windsor-Essex, Chatham-Kent et Sarnia-Lambton. Les fonds serviront à renforcer la capacité des organismes locaux qui œuvrent auprès des travailleurs migrants et les soutiendront par l'entremise d'activités comme des événements récréatifs et le partage d'information, en leur offrant du matériel éducatif et d'autres services d'aide communautaire.

Dans le cadre de l'engagement global du gouvernement visant à protéger les travailleurs étrangers temporaires des mauvais traitements et des abus, le budget de 2021 prévoit 49,5 millions de dollars sur trois ans pour la mise en œuvre du nouveau Programme de soutien aux travailleurs migrants. Ce programme vise à mieux soutenir les travailleurs étrangers temporaires en remédiant aux inégalités de pouvoirs entre les employeurs et les travailleurs. Plus particulièrement, il vise à :

accroître la sensibilisation et la compréhension des travailleurs migrants à l'égard de leurs droits et responsabilités au moyen d'activités éducatives ou de matériel éducatif;

habiliter les travailleurs migrants à exercer leurs droits en leur fournissant des services ou en les aidant à accéder aux services qui leur sont offerts;

favoriser l'inclusion et l'accueil des travailleurs migrants au moyen d'activités sociales, culturelles ou récréatives;

soutenir les travailleurs migrants en situation d'urgence;

encourager la création de nouveaux partenariats ou tirer parti de partenariats ou de réseaux existants pour soutenir les travailleurs migrants;

élaborer et mettre en œuvre des approches coordonnées entre les organismes communautaires ou enrichir leur capacité et leurs connaissances en ce qui concerne l'offre de ressources et de services aux travailleurs migrants.

En plus de soutenir des projets communautaires, le Programme de soutien aux travailleurs migrants financera également des services d'accueil et de référence pour les travailleurs étrangers temporaires à leur arrivée au Canada dans les principaux aéroports canadiens partout au pays.

Tous les travailleurs au Canada méritent d'être en sécurité dans leur milieu de travail. Les travailleurs étrangers temporaires ont les mêmes droits et protections que les Canadiens et les résidents permanents, et le gouvernement du Canada examine régulièrement les activités du Programme des travailleurs étrangers temporaires pour s'assurer que ces droits et ces protections sont respectés.

Citations

« Les travailleurs étrangers temporaires sont indispensables à l'économie canadienne. Ils occupent des postes essentiels partout au pays. Nous devons absolument garder les travailleurs migrants en sécurité, les soutenir adéquatement et nous assurer qu'ils connaissent leurs droits lorsqu'ils viennent travailler au Canada. Notre gouvernement continuera à protéger les travailleurs les plus vulnérables et les plus isolés et à protéger leur santé, leur sécurité et leur qualité de vie, tout en soutenant l'économie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Chaque année, notre région accueille des milliers de travailleurs migrants, plus que n'importe où ailleurs au Canada. Leurs compétences et leur expertise sont essentielles à notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. Grâce à ce partenariat avec Workforce WindsorEssex, nous avons l'occasion d'établir un exemple national pour que les travailleurs migrants connaissent leurs droits au Canada et pour qu'ils sachent qu'ils sont en sécurité, soutenus et protégés pendant leur séjour ici. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk

« Workforce WindsorEssex est honoré d'avoir établi ce partenariat avec le gouvernement du Canada pour soutenir les communautés de travailleurs migrants dans les comtés d'Essex, de Kent et de Lambton. Dans le cadre de différents projets communautaires, nous savons par expérience combien d'organismes, petits ou grands, travaillent très dur pour s'assurer que les travailleurs migrants se sentent informés, soutenus et bienvenus dans la collectivité. Ce financement permettra d'aider les organismes partenaires à renforcer leur capacité et à accroître la communication et les services. En retour, les travailleurs migrants bénéficieront d'un meilleur accès aux services, à l'information, à l'aide d'urgence et aux événements communautaires grâce à ces réseaux d'organismes communautaires et de proximité. Le Programme de soutien aux travailleurs migrants et le projet TeaMWork créeront de nouvelles occasions dont profiteront tous les travailleurs migrants de la région. »

- La vice-présidente des partenariats stratégiques chez Workforce WindsorEssex, Michelle Suchiu

Les faits en bref

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires permet aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires lorsqu'aucun citoyen canadien ni résident permanent n'est disponible pour exécuter le travail.

Le 26 septembre 2022, 13 nouveaux amendements réglementaires apportés au Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (travailleurs étrangers temporaires) sont entrés en vigueur. Ces modifications réglementaires permettront d'éviter davantage que de mauvais joueurs ne participent au Programme des travailleurs étrangers temporaires, renforceront la capacité du Ministère d'effectuer efficacement des enquêtes et d'appliquer des pénalités en cas de non-conformité, et amélioreront directement la protection des travailleurs étrangers temporaires vulnérables.

sont entrés en vigueur. Ces modifications réglementaires permettront d'éviter davantage que de mauvais joueurs ne participent au Programme des travailleurs étrangers temporaires, renforceront la capacité du Ministère d'effectuer efficacement des enquêtes et d'appliquer des pénalités en cas de non-conformité, et amélioreront directement la protection des travailleurs étrangers temporaires vulnérables. En avril 2022, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en œuvre du Plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre, dans le cadre des efforts continus visant à ajuster et à améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de continuer à répondre aux besoins du marché du travail d'aujourd'hui. Au cœur de ces efforts figurent la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre, une meilleure protection des travailleurs et la création d'une main-d'œuvre plus robuste pour aujourd'hui et demain, ce qui passe notamment par un meilleur accès à la résidence permanente.

a annoncé la mise en œuvre du Plan d'action pour les employeurs et la main-d'œuvre, dans le cadre des efforts continus visant à ajuster et à améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires afin de continuer à répondre aux besoins du marché du travail d'aujourd'hui. Au cœur de ces efforts figurent la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre, une meilleure protection des travailleurs et la création d'une main-d'œuvre plus robuste pour aujourd'hui et demain, ce qui passe notamment par un meilleur accès à la résidence permanente. Afin d'améliorer davantage le Programme des travailleurs étrangers temporaires, le budget de 2022 proposait un certain nombre de mesures visant à accroître les protections des travailleurs et à réduire le fardeau administratif des employeurs qui participent régulièrement au Programme et qui sont dignes de confiance. Cela comprend 14,6 millions de dollars en 2022-2023 pour apporter des améliorations à la qualité des enquêtes auprès des employeurs et pour ternir ces derniers responsables du traitement des travailleurs.

Liens connexes

