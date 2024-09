Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec accorde près de 8 M$ à Montréal pour réduire les risques d'inondation au parc Pierre-Bédard

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer, en compagnie de la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, qu'une somme de 7 958 543 $ a été accordée à la Ville de Montréal pour l'aménagement résilient du parc Pierre-Bédard.

Le projet, de type aménagement « éponge », consiste à améliorer la résilience du secteur autour du parc face aux risques d'inondation. Le parc résilient Pierre-Bédard combinera des espaces verts, de loisirs et de socialisation existants à des aménagements qui permettront la rétention des eaux. La capacité de rétention sera d'environ 4 000 m³ d'eau, soit 4 millions de litres d'eau, ce qui s'avère l'équivalent de près de deux piscines olympiques.

Précisément, les travaux visent à rediriger les eaux de surface, par la reconfiguration de certaines rues du secteur, vers des infrastructures vertes qui permettent la rétention et l'infiltration de l'eau dans le parc.

En réduisant la quantité d'eau pouvant s'accumuler dans les rues, les travaux permettront d'assurer la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans le secteur délimité par les rues De Cadillac, Bossuet et Louis-Veuillot, entre le boulevard Rosemont et la rue Pierre-Bédard, ainsi que la rue Pierre-Bédard, entre les rues Lacordaire et Du Quesne.

« Notre gouvernement démontre une fois de plus aujourd'hui son engagement dans la mise en place de solutions durables pour faire face aux changements climatiques. Nous assistons malheureusement de plus en plus à des événements qui mettent en lumière toute l'importance de mieux planifier notre territoire, et c'est pourquoi nous soutenons le milieu municipal en ce sens. Je suis très fière de ce projet au parc Pierre-Bédard, qui permettra de réduire les conséquences des inondations dans le secteur. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cet appui financier important du gouvernement du Québec accélère les efforts soutenus de notre administration pour adapter le territoire et réduire les impacts subis par la population en raison des changements climatiques et des inondations plus fréquentes. L'accélération de la mise à niveau de nos infrastructures souterraines, en plus des aménagements éponges que nous multiplions partout à Montréal, sont des gestes essentiels pour l'avenir de Montréal et la qualité de vie de la population. »

Valérie Plante, mairesse de Montréal

« Je suis fière des investissements de notre gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques sur l'île de Montréal. J'espère que ce nouvel aménagement, soit un parc résilient face aux inondations, fera une réelle différence lors des épisodes de fortes pluies, événements de plus en plus nombreux qui causent un débit dépassant largement les capacités du réseau de drainage souterrain du secteur. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

« Il est essentiel d'aménager nos quartiers pour rendre nos milieux de vie plus résilients face aux crues printanières et aux épisodes de pluies intenses qui se multiplient avec les changements climatiques. Je salue le projet présenté aujourd'hui, le fruit d'un investissement considérable de notre gouvernement pour protéger nos concitoyennes et concitoyens ainsi qu'une étape significative dans la transition socioécologique de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et députée de Pointe-aux-Trembles

« L'aménagement du plus grand parc éponge à Montréal est une mesure concrète très attendue par les résidentes et résidents de Mercier-Ouest, un secteur particulièrement affecté par les inondations. L'annonce de ce projet est le fruit d'un long processus de consultation et de participation des citoyennes et citoyens, conjugué aux efforts des ingénieurs et des professionnels qui ont trouvé des solutions efficaces pour réduire les risques d'inondation dans le quartier. »

Pierre Lessard-Blais, maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI), doté d'une enveloppe de 345 millions de dollars et se trouvant sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Le volet Aménagements résilients de ce programme a pour but de soutenir le milieu municipal dans la réalisation d'aménagements résilients en vue d'accroître la sécurité des personnes et la protection des biens dans les milieux bâtis face aux aléas liés aux inondations et à la mobilité des cours d'eau.

Soulignons l'implication du bureau de projets du Bassin Saint-Laurent Ouest et de l'équipe du programme PRAFI qui ont soutenu la Ville de Montréal dans la préparation du projet du parc Pierre-Bédard et ainsi contribué à l'élaboration d'une solution durable permettant de mieux protéger les milieux de vie face aux inondations.

Rappelons que les 10 bureaux de projets mis en place dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux, notamment pour le dépôt de projets dans le cadre du PRAFI.

