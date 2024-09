Programme d'infrastructures municipales d'eau - Près de 8,5 M$ à L'Île-d'Anticosti pour ses infrastructures d'eau potable

L'ÎLE-D'ANTICOSTI, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, et la ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, sont fières de confirmer qu'une somme de 8 354 735 $ a été accordée à la Municipalité de L'Île-d'Anticosti pour des travaux d'infrastructures d'eau potable.

L'aide financière soutiendra la réalisation du projet visant à munir la Municipalité d'une usine de traitement adaptée à ses besoins. Ainsi, il sera possible d'assurer une meilleure gestion des eaux usées et de l'eau potable, en plus d'améliorer la qualité de cette dernière.

Citations :

« Encore une fois, notre gouvernement est présent pour soutenir les municipalités dans leurs différentes initiatives en matière d'infrastructures d'eau. Je suis fière des sommes qui sont octroyées partout au Québec, comme à L'Île-d'Anticosti. Grâce à ce soutien de près de 8,5 millions de dollars, des travaux importants seront réalisés à L'Île-d'Anticosti pour assurer aux citoyennes et citoyens d'aujourd'hui et de demain une eau potable de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Une bonne nouvelle n'attend pas l'autre, pour Anticosti! En mai dernier, nous avons annoncé un investissement de 16,5 millions de dollars pour la construction d'un bâtiment municipal multifonctionnel et, la semaine dernière, nous remettions le prix Hector-Fabre à la Municipalité. Aujourd'hui, je suis d'autant plus heureuse d'annoncer ce nouvel investissement de près de 8,5 millions pour des travaux d'infrastructures d'eau potable. C'est une autre démonstration de tous les efforts que notre gouvernement fait pour favoriser la mise en valeur de ce joyau! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« C'est avec un immense plaisir que nous recevons cette aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; elle nous permettra, enfin, de mettre aux normes notre usine d'eau potable. Il sera alors possible, selon les échéanciers des travaux, de boire un verre d'eau directement du robinet en automne 2025. Je me fais donc la porte-parole des citoyennes et citoyens pour remercier le Ministère et madame Andrée Laforest pour tout le soutien apporté. »

Hélène Boulanger, mairesse de L'Île-d'Anticosti

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH a lancé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, 514 686-7100; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746