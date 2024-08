Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 370 000 $ à Portneuf

PORTNEUF, QC, le 26 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une somme de 372 266 $ a été accordée à la Ville de Portneuf pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Cette aide financière vise le renouvellement de 154 mètres de conduites pluviales et d'eau potable sous la rue Saint-François, pour améliorer la gestion des eaux par la Ville.

Citations :

« L'optimisation des infrastructures d'eau est essentielle pour améliorer la qualité de nos milieux de vie. C'est pourquoi notre gouvernement appuie financièrement les municipalités, partout à travers le Québec, dans la réalisation de leurs projets. Aujourd'hui, Portneuf bénéficie de notre soutien pour le renouvellement de conduites d'eau, et j'en suis fière! Je salue d'ailleurs la Ville pour son initiative et sa volonté d'améliorer ses installations municipales. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'investissement de notre gouvernement est une excellente nouvelle pour la population de Portneuf! Grâce à cette aide financière, la Ville pourra mettre en œuvre des travaux attendus et, ainsi, assurer la pérennisation de ses services municipaux. C'est toujours un plaisir pour moi de voir des projets comme celui-ci se concrétiser puisqu'ils sont positifs pour toute la communauté. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« C'est avec une immense reconnaissance que nous accueillons cette aide financière de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Avec ce soutien, la Ville de Portneuf peut compléter les travaux de mise à niveau de ses réseaux de collecte des eaux usées et de distribution d'eau potable. Ainsi, nous pouvons prétendre que pour plusieurs années à venir, les services aux citoyennes et citoyens seront à la hauteur et de qualité. Nous pouvons maintenant regarder en avant pour le développement de notre municipalité. »

Mario Alain, maire de Portneuf

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH a récemment lancé la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

Rappelons qu'en novembre 2023, Portneuf a bénéficié d'une somme de 3 236 417 $, provenant également du PRIMEAU 2023, pour le renouvellement de conduites d'eaux potable, usées et de pluie.

