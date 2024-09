Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,4 M$ à Brigham

BRIGHAM, QC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 1 485 800 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023 a été accordée à la Municipalité de Brigham pour des travaux d'infrastructures d'eau.

De gauche à droite : Stéphanie Martin-Gauthier, conseillère au siège no 2, Réjean Racine, conseiller au siège no 4, Gisèle Thériault, conseillère au siège no 6, Pierre Lefebvre, directeur général, Sylvie Girard, coordonnatrice du projet, Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Steven Neil, maire, Daniel Meunier, conseiller au siège no 1, et Philippe Dunn, conseiller au siège no 3. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

L'investissement permettra notamment l'installation d'un système de filtration et de désinfection de l'eau provenant du puits existant, d'un réservoir souterrain en béton avec réserve et de deux pompes de distribution. Ainsi, le projet consiste à mettre en place un système complet de traitement de l'eau potable pour desservir 27 résidences dans le secteur Guay. De plus, près de 1 400 mètres de conduites d'aqueduc du réseau souterrain seront remplacés par de nouvelles, munies de valves.

« Partout au Québec, assurer un accès universel à une eau potable de qualité est essentiel et constitue une des priorités de notre gouvernement. C'est pour cette raison que je suis fière de l'investissement de plus de 1,4 million de dollars octroyé à Brigham dans le cadre du PRIMEAU 2023. Ce soutien témoigne de nouveau de l'engagement indéfectible de notre gouvernement à accompagner les municipalités dans la réalisation de leurs projets d'infrastructures d'eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour Brigham! L'appui du gouvernement du Québec permettra la réalisation de travaux indispensables qui amélioreront la qualité de vie de plusieurs citoyennes et citoyens. La mise à niveau des actifs de la Municipalité répondra aux besoins de la population et contribuera à maintenir un milieu de vie sécuritaire et attrayant. Je suis très fière de la participation de notre gouvernement à ce projet. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« Après plus d'une décennie et plusieurs tentatives infructueuses, c'est grâce au programme d'aide financière provincial PRIMEAU, au gouvernement de la CAQ, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'aide de notre députée, Isabelle Charest, que nous sommes enfin capables d'offrir un service de distribution d'eau de qualité aux citoyennes et citoyens du secteur Guay à Brigham. L'expression "gouvernement des régions" est pour nous vérifiée et l'appui de ce dernier, grandement apprécié; je lui adresse d'ailleurs toute la gratitude des élues et élus de Brigham et de l'ensemble de sa population, surtout des habitantes et habitants du secteur Guay. »

Steven Neil, maire de Brigham

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions prévues dans la SQEEP et trouver des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

