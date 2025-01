Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 330 000 $ à Saint-Modeste

SAINT-MODESTE, QC, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques), Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 330 750 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Modeste pour l'agrandissement du garage municipal.

Le projet prévoit la démolition d'une partie du bâtiment existant, l'excavation, la préparation du terrain, le compactage du sol ainsi que la construction d'une base en béton armé pour la fondation. Divers travaux d'électricité, de mécanique, de plomberie, de ventilation et d'isolation ainsi que la mise aux normes des coupe-feu seront également réalisés. D'une superficie approximative de 160 mètres carrés, la nouvelle section du garage municipal, situé au 312, rue Principale, comprendra trois portes de garage et trois baies de stationnement, et offrira suffisamment d'espace pour loger les véhicules et équipements appartenant à la Municipalité.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir les municipalités qui prennent des initiatives pour moderniser leurs infrastructures collectives. Cette aide financière de plus de 330 000 $ témoigne de notre engagement à agir concrètement dans les milieux de vie, en appuyant des projets qui répondent aux besoins de la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis ravie que Saint-Modeste bénéficie de ce soutien financier pour moderniser son garage municipal. Ce projet prioritaire permettra d'optimiser l'espace, d'améliorer l'environnement de travail du personnel municipal, de renforcer la sécurité et d'accroître la capacité d'entreposage. Je partage la fierté des gens impliqués dans ce projet, et je les remercie pour leur dévouement. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques)

« La Municipalité de Saint-Modeste est très reconnaissante envers le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour ce soutien financier. Cet agrandissement du garage municipal est essentiel pour répondre aux besoins croissants de notre service de la voirie et pour continuer à offrir des services de qualité à nos citoyennes et nos citoyens. »

Louis-Marie Bastille, maire de Saint-Modeste

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Le projet de Saint-Modeste bénéficie d'une majoration de 10 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

Liens connexes :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

