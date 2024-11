Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,6 M$ à Austin

AUSTIN, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député d'Orford, M. Gilles Bélanger, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 669 880 $ a été accordée à la Municipalité d'Austin pour l'agrandissement et la réfection de l'hôtel de ville, situé au 21, chemin Millington.

Le projet consiste principalement en l'ajout d'un deuxième étage d'environ 400 mètres carrés à l'édifice existant. Ce nouvel espace accueillera des bureaux municipaux, une cuisine, un vestiaire, des espaces utilitaires ainsi qu'une salle de réunion. Des travaux de rénovation majeurs seront également effectués au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment; on y retrouvera, entre autres, la salle du conseil, une aire de réception, des salles de rencontre, des bureaux administratifs ainsi qu'une salle communautaire. À l'extérieur, la réfection du stationnement, l'installation de rampes d'accès et l'aménagement paysager viendront compléter les travaux.

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets structurants pour les municipalités, comme l'est celui-ci. Par l'octroi de cet appui financier, nous réaffirmons notre volonté d'aider concrètement le milieu municipal à offrir des espaces modernes et adaptés qui favorisent le dynamisme de la communauté. Ultimement, ce sont les citoyennes et citoyens qui vont pouvoir bénéficier de services de qualité! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis heureux d'annoncer la participation financière du gouvernement à ce beau projet de transformation entrepris par la Municipalité. La modernisation de l'hôtel de ville permettra non seulement à Austin de continuer à offrir des services de qualité, mais aussi de créer des espaces plus accessibles, spacieux et polyvalents. Je partage la fierté et l'enthousiasme des gens d'Austin! »

Gilles Bélanger, député d'Orford

« Je tiens avant tout à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour son excellente collaboration. L'agrandissement de notre hôtel de ville, l'ancienne petite école du village, était souhaité depuis longtemps. L'aide reçue nous permettra d'améliorer le cadre de travail du personnel, donc notre capacité de rétention et d'attraction de la main-d'œuvre. Du même coup, cela contribuera à rehausser la qualité des services à toutes les Austinoises et tous les Austinois. Grâce à cette subvention, nous franchissons un jalon historique pour la municipalité. »

Lisette Maillé, mairesse d'Austin

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024 - 2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base pour les coûts associés à l'agrandissement du bâtiment puisque cette portion du projet sera réalisée avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Le soutien comprend également une bonification de 10 % qui est accordée aux petites municipalités.

