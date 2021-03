Programme d'aide d'urgence aux PME - La Ville annonce le renouvellement des ententes avec PME MTL ainsi qu'un prolongement et une bonification de l'aide financière d'urgence pour les entreprises

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal, en collaboration avec le gouvernement du Québec, annonce le renouvellement de son entente de délégation avec PME MTL et l'octroi d'un montant global de 36,7 M$ au réseau pour les 4 prochaines années. La Ville annonce du même coup une prolongation du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu'au 30 juin 2021 et une bonification des fonds disponibles pour appuyer les PME affectées par la crise.

Renouvellement de l'entente de partenariat avec PME MTL

Créé en 2015, PME MTL a contribué largement à la vitalité économique de Montréal en accompagnant depuis ses débuts plus de 16 000 entreprises. Depuis la crise, PME MTL a été et est toujours un acteur indispensable dans la gestion des programmes d'urgence de la Ville et des gouvernements provincial et fédéral, qui viennent en aide aux entreprises touchées par la crise.

« Plusieurs entreprises ont été durement frappées par la crise sanitaire et certaines ont dû revoir complètement leur modèle d'affaires afin d'assurer leur survie. Les PME sont l'épine dorsale de notre économie et PME MTL joue un rôle crucial pour les épauler avant, pendant et après la crise. La reconduction de notre entente à long terme est une excellente nouvelle qui témoigne de notre reconnaissance face au travail accompli par le réseau en matière d'accompagnement d'entreprises. De plus, la nouvelle entente reconnaît explicitement le rôle de PME MTL dans la concertation et la mobilisation des acteurs des communautés en vue d'un développement économique local bien ancré dans son territoire. Ce retour aux sources est un élément clé de la relance afin que celle-ci ne laisse aucun quartier de côté », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

« Depuis plus de cinq ans, PME MTL offre de l'accompagnement et du financement aux entrepreneurs privés et d'économie sociale du territoire montréalais. Au cours de la dernière année, le rôle de notre équipe constituée de plus de 140 experts a été plus qu'essentiel pour assurer le soutien des entreprises et le maintien des emplois. Le renouvellement de cette entente réitère l'importance de notre accompagnement et de nos outils de financement pour contribuer au développement économique de la métropole. La mise en valeur de notre rôle dans le développement du territoire et de déploiement de projets structurants nous positionne encore mieux pour contribuer à la relance économique durable », affirment les directeurs généraux des six pôles de services de PME MTL (Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Jean François Lalonde, Christian Perron, Marc-André Perron et Nicolas Roy).

Prolongation et bonification des programmes d'aide

Le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et son volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du gouvernement du Québec, permettent d'appuyer financièrement les entreprises durement affectées par la pandémie. La bonification du programme permet de venir en aide financièrement aux commerces locaux et à certaines entreprises du secteur du tourisme afin d'éponger une partie des pertes accumulées pendant leur fermeture.

Dans le cadre de ce programme, le réseau PME MTL a autorisé des aides pour un total de 82 M$ qui ont permis de soutenir plus de 2 100 entreprises à ce jour.

Faits saillants

Le renouvellement des ententes a notamment permis :

le maintien des budgets alloués;

la reconduction des programmes d'aide non remboursable aux jeunes entreprises et aux entreprises d'économie sociale ainsi que le programme d'aide remboursable du fonds PME MTL;

l'intégration d'une concertation permettant de favoriser l'accompagnement des entreprises dans la transition écologique;

l'intégration d'une grille tarifaire unique des frais de financement;

la simplification des redditions de comptes.

Dans le cadre du volet AERAM :

Prolongation jusqu'au 30 juin 2021;

L'entreprise fermée 90 jours et moins pourra obtenir une contribution maximale de 15 000 $. Cette contribution s'ajoute au pardon de prêt et ce, jusqu'à la totalité du financement octroyé;

L'entreprise fermée 90 jours et plus pourra obtenir une contribution maximale au programme de 30 000 $, dont un maximum de 15 000 $ par mois. Cette contribution s'ajoute au pardon de prêt et ce, jusqu'à la totalité du financement octroyé;

Les frais admissibles comprennent les taxes municipales et scolaires, le loyer, les intérêts payés sur les prêts hypothécaires, les frais liés aux services publics (ex. : électricité et gaz), les assurances et les frais de télécommunication, de permis et d'association.

Dans le cadre du programme PAUPME, les agences de voyages respectant des critères établis et certains gîtes touristiques pourront convertir en contribution non remboursable l'équivalent de 40 % des sommes remboursées des 24 premiers mois, jusqu'à un maximum de 20 000 $ par établissement.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]