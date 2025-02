Productivité dans nos PME - Les gouvernements du Québec et du Canada investissent 4,14 M$ pour aider l'Imprimerie Gauvin à accroître sa productivité

GATINEAU, QC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - La députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, le député d'Argenteuil‒La Petite-Nation, M. Stéphane Lauzon, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et Investissement Québec annoncent l'octroi de prêts totalisant 4,14 millions de dollars à l'Imprimerie Gauvin, située à Gatineau.

Cette somme aidera l'entreprise à ajouter une chaîne complète d'impression couleur à jet d'encre et de finition hautement automatisée de même qu'à implanter de nouveaux équipements de production complémentaires. Ce projet est estimé à 6,6 millions de dollars.

Alors que le Québec subit les menaces d'imposition de tarifs douaniers sur toutes les exportations canadiennes aux États-Unis, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité de nos petites, moyennes et grandes entreprises. Rappelons qu'Investissement Québec, le bras financier du gouvernement, a lancé l'initiative grand V, qui vise à stimuler les investissements et à accélérer le virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser la croissance des entreprises d'ici.

Citations :

« Spécialisée dans l'impression de livres depuis 1882, l'Imprimerie Gauvin dispose d'un riche savoir-faire et de technologies adaptées au marché du livre actuel. C'est un honneur aujourd'hui d'annoncer que notre gouvernement contribue à sa croissance dans la région de l'Outaouais en investissant plus de 3,5 millions de dollars. Ce financement servira notamment à ajouter de nouveaux équipements de production. L'Imprimerie Gauvin continuera d'être un acteur incontournable pour l'impression des livres des plus grandes maisons d'édition d'ici et d'ailleurs. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada investit pour s'assurer que nos PME demeurent compétitives et innovantes. Grâce à l'appui de DEC, l'Imprimerie Gauvin pourra acquérir des équipements numériques lui permettant d'augmenter sa capacité de production dans ses nouveaux locaux. Il est indéniable que les retombées de ce projet contribueront à la vitalité économique de Gatineau et de la grande région de l'Outaouais. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens

« L'automatisation est l'une des clés permettant aux PME d'accroître leur productivité et leur compétitivité. Les gestionnaires de l'Imprimerie Gauvin l'ont bien compris. L'entreprise nous présente un projet qui l'amènera à se distinguer de la concurrence et à conserver ainsi sa position de tête dans son marché. Notre gouvernement est fier de contribuer à sa réussite avec un financement de plus de 3,5 millions de dollars. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Le soutien financier annoncé aujourd'hui illustre l'engagement du gouvernement du Canada envers la croissance des entreprises régionales et la création d'emplois dans nos communautés. En investissant dans le projet de l'Imprimerie Gauvin, nous contribuons à renforcer l'industrie manufacturière québécoise, qui est essentielle à notre prospérité collective. Ce projet permettra non seulement d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, mais aussi de stimuler l'économie de la région. »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'Imprimerie Gauvin illustre la capacité des entreprises québécoises à évoluer pour demeurer compétitives et assurer leur pérennité. Cette intervention financière stratégique d'Investissement Québec favorise l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et la productivité comme leviers durables de croissance. Nous sommes fiers d'appuyer cette vision et de réaffirmer notre soutien à l'Imprimerie Gauvin. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Grâce à ce soutien stratégique de nos partenaires financiers, notre projet ambitieux d'automatisation nous place désormais comme un leader incontournable dans l'impression de livres à la demande et en courts tirages couleur et monochrome. Nous sommes ainsi en mesure de servir une clientèle d'éditeurs et de presses universitaires, tant au Canada qu'à l'international, en offrant des solutions de qualité et une flexibilité unique. »

André Gauvin, président-directeur général, et Patricia Latour, directrice générale adjointe, copropriétaires de l'Imprimerie Gauvin

Faits saillants :

Créée en 1892, l'Imprimerie Gauvin est une entreprise familiale spécialisée dans l'impression de livres pour les éditeurs et les presses universitaires.

L'aide financière comprend un prêt de 1,50 million de dollars accordé à même les fonds propres d'Investissement Québec, un prêt de 2,04 millions de dollars issu du programme ESSOR et une contribution remboursable de 600 000 $ de DEC attribuée en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation.

Le programme ESSOR offre aux entreprises du Québec du financement afin notamment d'accélérer la réalisation de leurs projets d'investissement.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

