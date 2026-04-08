Productivité-Compétences - Lancement de l'appel de projets Formation aux gestionnaires pour soutenir la performance des PME

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Afin de renforcer les compétences clés de gestion et de mieux outiller les dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME), la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Pascale Déry, annonce l'ouverture d'un nouvel appel de projets de formation dans le cadre du programme Productivité-Compétences, lancé en février dernier.

Doté d'une enveloppe de 10 millions de dollars sur deux ans, cet appel de projets soutiendra la réalisation de formations destinées aux gestionnaires d'entreprises comptant moins de 100 employés. À terme, l'objectif est de contribuer à la productivité des entreprises. Cet appel de projets permettra ainsi de financer des projets de formation portant sur des pratiques de gestion éprouvées, telles que l'organisation du travail, la planification, l'optimisation et la gestion du changement.

Soumettre un projet

Les projets devront être soumis par des promoteurs collectifs admissibles, tels qu'un comité sectoriel de main-d'œuvre, une association d'employeurs, un syndicat ou tout autre organisme admissible. Les employeurs qui souhaitent faire part de leurs besoins sont invités à communiquer avec l'un d'eux.

Les projets de formation proposés devront viser les gestionnaires d'au moins deux entreprises. Les critères d'admissibilité peuvent être consultés dans le site Web de la Commission des partenaires du marché du travail.

Citation

« Devant un monde économique en constante mutation, les dirigeants et gestionnaires de nos PME font face à de nombreux défis. Le programme Productivité-Compétences leur offre la possibilité d'être mieux outillés pour adopter les meilleures pratiques, améliorer la productivité de leur entreprise et demeurer compétitifs. J'invite donc les entreprises intéressées à soumettre des projets pour renforcer leurs compétences afin de prendre les meilleures décisions stratégiques et opérationnelles. »

Pascale Déry, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Fait saillant

Productivité-Compétences, un programme établi selon les orientations de la Commission des partenaires du marché du travail et administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, vise à aider les entreprises à augmenter leur productivité en misant sur le développement des compétences de la main‑d'œuvre. Il est financé à hauteur de 55 millions de dollars par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière

Source: Simon Savignac, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 438 341-2255, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]