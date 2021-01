SHERBROOKE, QC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Productique Québec, unique centre collégial de transfert de technologie (CCTT) des Cantons-de-l'Est, est considéré comme un pionnier dans la diffusion du concept de l'industrie 4.0 au Québec.

Pour continuer sur sa lancée, l'OBNL affilié au Cégep de Sherbrooke souhaite acquérir une cellule de fabrication additive (FA) ou impression 3D. Le potentiel de ces technologies permet de concevoir des produits uniques, en augmentant la qualité des pièces tout en réduisant les délais de commercialisation. De plus, la fabrication par imprimante 3D de pièces métalliques comporte des avantages économiques et écologiques par rapport à la fabrication classique.

Pour mener à bien son projet, Productique Québec bénéficiera d'une contribution non remboursable de 920 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. L'annonce de l'appui au CCTT estrien a été faite aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), l'honorable Mélanie Joly.

L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur l'acquisition et l'installation d'équipements tels qu'une machine automatisée de fabrication additive (imprimante 3D), un centre d'usinage numérique pour le post-traitement des pièces ainsi que des équipements de mesures de pointes nécessaires au contrôle de qualité.

La croissance du secteur manufacturier est essentielle pour l'économie québécoise. C'est pourquoi le gouvernement du Canada appuie un organisme comme Productique Québec qui aide les entreprises manufacturières à améliorer leur productivité et à stimuler l'innovation en favorisant l'acquisition des technologies numériques par de l'aide technique, de la recherche appliquée et de la formation.

Citations

« L'innovation est un véritable moteur économique qui génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. L'appui à Productique Québec va dans ce sens; l'aide technique offerte aux entreprises manufacturières permettra la création et la commercialisation de produits novateurs. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« En aidant les entreprises à devenir plus innovantes, nous les aidons aussi à améliorer le quotidien des citoyens du Canada et du monde entier qui doivent plus que jamais composer avec les tendances mondiales marquées par la rupture et le changement. En ces temps de crise, nous sommes là pour appuyer les PME canadiennes et les travailleurs à s'adapter au contexte changeant. En appuyant Productique Québec, DEC soutient les entreprises qui misent sur l'innovation, une des clés d'une relance économique forte et durable. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fiers de la confiance que DEC témoigne envers Productique Québec et son équipe en nous accordant cette aide financière. L'augmentation de la capacité d'innovation des entreprises passe par leur accès à des technologies de pointe ainsi que par le développement et l'acquisition de nouvelles connaissances. La mise en place de cette cellule de fabrication additive métallique nous permettra d'offrir et de démontrer, par des projets concrets de transfert technologique au sein des PME, tout le potentiel d'amélioration de produit, de processus de fabrication et de la productivité qu'offre cette technologie. »

Sébastien Houle, directeur général, Productique Québec

« Ce projet aura un impact majeur et positif non seulement pour les entreprises qui pourront utiliser cette nouvelle technologie pour pousser plus loin leurs projets de production, mais aussi pour nos formations dans le domaine industriel. En effet, cette cellule de fabrication additive permettra à nos étudiants et à nos étudiantes de plusieurs programmes de bénéficier d'équipements de pointe pour acquérir et développer de nouvelles compétences. Riches de ce bagage, ils et elles deviendront par la suite des agents et des agentes de changement et apporteront un véritable souffle d'innovation une fois sur le marché du travail. »

Marie-France Bélanger, directrice générale, Cégep de Sherbrooke

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles, est la ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.



, ministre du Développement économique et des Langues officielles, est la ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.



DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]