Prochaines étapes de l'examen du secteur de l'agriculture primaire

Le gouvernement du Canada travaille de concert avec le secteur de l'agriculture en vue de moderniser le volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires.

GATINEAU, QC, le 9 sept. 2019 /CNW/ - L'industrie de l'agriculture et de l'agroalimentaire contribue de façon considérable à la croissance et à la vitalité économiques du Canada. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est un outil important qui soutient le secteur de l'agriculture en pourvoyant des postes vacants et saisonniers dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire lorsque des Canadiens et des résidents permanents qualifiés ne sont pas disponibles.

La collaboration entre le gouvernement du Canada et les employeurs du secteur agricole contribue à assurer le succès d'ensemble du PTET pour ce qui est de répondre aux besoins en main-d'œuvre du secteur et de s'assurer que les travailleurs sont protégés pendant leur séjour au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prendra, de concert avec les employeurs, les travailleurs et d'autres intervenants, des moyens de moderniser le volet de l'agriculture primaire du PTET de façon à régler les principaux problèmes soulevés au cours de l'examen du secteur de l'agriculture primaire, notamment en :

simplifiant le volet de l'agriculture primaire et en permettant aux utilisateurs du Programme de comprendre plus facilement leurs obligations en vertu du Programme;

examinant des façons d'établir les salaires des travailleurs agricoles afin de permettre une transparence accrue et une plus grande souplesse pour les employeurs lorsqu'il s'agit d'offrir aux travailleurs des augmentations de salaire et des primes;

collaborant avec les provinces et les territoires en vue d'améliorer le logement pour les travailleurs étrangers de façon à en assurer l'uniformité partout au pays.

Ces changements en vue de moderniser le fonctionnement du PTET pour les employeurs et les travailleurs agricoles permettront de nous assurer qu'il est satisfait aux besoins en main-d'œuvre d'un secteur agricole en évolution au Canada, tout en soutenant le marché du travail intérieur et en protégeant les travailleurs étrangers.

Citations

« Notre objectif consiste à nous assurer que le Programme des travailleurs étrangers temporaires permet d'abord à des Canadiens d'occuper les emplois disponibles, est à l'écoute des besoins du marché du travail canadien et protège les droits des travailleurs vulnérables. Nous ne pouvons élaborer efficacement des programmes sans l'apport des personnes qui les utilisent. C'est pour cette raison que nous travaillons de concert avec nos principaux intervenants afin de moderniser le PTET de façon à répondre aux nouveaux besoins en main-d'œuvre du secteur de l'agriculture. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« La réussite de nos agriculteurs et de nos entreprises de transformation d'aliments dépend de leur capacité de recruter et de maintenir en poste la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Le gouvernement est résolu à trouver des solutions aux difficultés en matière de main-d'œuvre et à collaborer avec les employeurs, les travailleurs et d'autres intervenants du secteur de l'agroalimentaire afin de s'assurer que le Programme des travailleurs étrangers temporaires est transparent et efficace et qu'il répond aux besoins des employeurs et des travailleurs du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

L'industrie de l'agriculture et de l'agroalimentaire est un élément clé de la croissance économique du Canada . La contribution au produit intérieur brut du Canada provenant du système d'agriculture et d'agroalimentaire est de plus de 143 milliards de dollars par année, et le secteur a procuré de l'emploi à 2,3 millions de personnes au Canada en 2018.

. La contribution au produit intérieur brut du provenant du système d'agriculture et d'agroalimentaire est de plus de 143 milliards de dollars par année, et le secteur a procuré de l'emploi à 2,3 millions de personnes au en 2018. Les exportations canadiennes du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont atteint un nouveau sommet en 2018, se chiffrant à 66,2 milliards de dollars.

Plus de 60 % des postes approuvés dans le cadre du PTET se situent dans le domaine de l'agriculture primaire.

Examen du secteur de l'agriculture primaire

