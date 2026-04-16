Trente artistes en arts visuels contemporains exceptionnel.le.s de toutes les régions du Canada reçoivent les éloges de ce prestigieux prix canadien

OTTAWA, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA) ont dévoilé aujourd'hui la liste des 30 artistes visuels contemporains canadiens de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2026. Cette liste reflète une palette représentative et diversifiée de talents provenant des quatre coins du pays.

Le Musée des beaux-arts du Canada et la Fondation Sobey pour les arts ont dévoilé aujourd’hui la liste des 30 artistes visuels contemporains canadiens de la longue liste du Prix Sobey pour les arts 2026. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Financé par la Fondation Sobey pour les arts, le Prix Sobey pour les arts est le prix le mieux établi au Canada dans le domaine des arts visuels contemporains et est doté de bourses en argent totalisant 465 000 dollars. Le prix récompense des artistes visuel.le.s contemporain.e.s canadien.ne.s qui en sont à un stade déterminant de leur carrière et leur apporte une reconnaissance nationale et internationale. Les six artistes de la courte liste, dont les noms seront dévoilés le 26 mai, feront l'objet d'une exposition au Musée des beaux-arts du Canada à partir de septembre 2026.

Les artistes de la longue liste du Prix Sobey 2026 de chacune des six régions sont :

Circumpolaire

Melaw Nakehk'o

Janet Nungnik

Annie Pillaktuaq

Krystle Silverfox

Melissa Tremblett

Pacifique

Charles Campbell

Emily Hermant

Kelly Lycan

Samuel Roy-Bois

Manuel Axel Strain

Prairies

Aileen Bahmanipour

Anna Binta Diallo

Jude Griebel

Zachari Logan

Audie Murray

Ontario

Nadia Belerique

Nour Bishouty

Alexa Kumiko Hatanaka

Lotus L. Kang

Oluseye Ogunlesi

Québec

Marie-Michelle Deschamps

Chun Hua Catherine Dong

Frantz Patrick Henry

Liza Lacroix

Caroline Monnet

Atlantique

Carrie Allison

Chris Donovan

Chantal Khoury

Shane Perley-Dutcher

Jude Abu Zaineh

« Nous sommes ravis de mettre à l'honneur les 30 artistes talentueux sélectionnés pour la longue liste du Prix Sobey 2026 », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales au Musée des beaux-arts du Canada et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2026. « Le Prix Sobey pour les arts continue de jouer un rôle essentiel dans la diffusion des voix artistiques contemporaines les plus pertinentes de notre pays. Mettant en avant une grande diversité de médiums et de perspectives, les œuvres des artistes de la longue liste de cette année témoignent d'un engagement profond envers le présent. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Fondation Sobey pour les arts pour son soutien continu et son engagement envers les arts au Canada. »

Mettant en avant une grande diversité de matériaux et de points de vue, les œuvres

« Au nom de la Fondation Sobey pour les arts, j'adresse nos plus sincères félicitations aux artistes remarquables de la longue liste 2026 », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Depuis plus de deux décennies, ce prix permet de mettre en lumière l'évolution de l'identité culturelle du Canada. Nous sommes honorés de nous associer au Musée des beaux-arts du Canada dans notre ambition commune de promouvoir l'art contemporain canadien sur les scènes nationale et internationale. »

L'artiste gagnant.e sera annoncé.e le 14 novembre 2026, lors d'une soirée de célébration au Musée des beaux-arts du Canada et recevra 100 000 dollars. Chacun.e des artistes de la courte liste recevra 25 000 dollars et les autres artistes de la longue liste recevront chacun.e 10 000 dollars.

Pour plus d'informations sur les artistes de la longue liste 2026, visitez : Prix Sobey pour les arts | Musée des beaux-arts du Canada

À propos du Prix Sobey pour les arts

Le Prix Sobey pour les arts (PSA) est le prix prééminent au Canada pour les artistes visuels contemporains canadiens. Créé en 2002 grâce au financement de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le PSA a contribué à propulser la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023), Nico Williams (2024) et Tania Willard (2026).

À propos de la Fondation Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Le Prix Sobey pour les arts a été créé en 2002 et est reconnu comme l'un des prix privés les plus généreux au monde pour les artistes visuels contemporains. Le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à attirer l'attention nationale et internationale sur les artistes canadiens.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous - aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14 ᵉ au 21 ᵉ siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias - pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]