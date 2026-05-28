CALGARY, AB, le 28 mai 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, la Province de l'Alberta, la Ville de Calgary et la Liberty Housing Organization ont annoncé un financement combiné de plus de 24 millions de dollars pour soutenir la construction de 57 logements locatifs sûrs à Calgary. Village Block est un immeuble résidentiel multifamilial de six étages à usage mixte, situé au 508, 34th Street Northwest, dans un secteur bien desservi du nord-ouest de Calgary. Le bâtiment comprend 2 étages de stationnement souterrain, un commerce de détail au rez-de-chaussée, ainsi qu'un toit-terrasse universellement accessible pour les résidents.

Pour la location des logements, la priorité sera accordée aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable, selon le Centre for Newcomers. Parmi elles se trouvent des personnes nouvellement immigrées, des membres de groupes racisés, des personnes survivantes, des personnes âgées, de jeunes adultes, des personnes handicapées et des membres des communautés 2ELGBTQQI+.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Calgary, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires du gouvernement de l'Alberta, de la Ville de Calgary et de la Liberty Housing Organization, nous venons en aide aux personnes qui ont besoin d'un logement abordable. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. » - Corey Hogan, député fédéral de Calgary Confederation, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Avoir un chez-soi sûr et stable est la base de tout le reste. Les ensembles résidentiels comme Village Block montrent ce qui est possible lorsque nous travaillons ensemble pour offrir des logements qui répondent aux besoins réels des Albertains et qui créent des possibilités durables, aujourd'hui et à l'avenir. » - L'honorable Nathan Neudorf, ministre albertain de l'Aide à la vie autonome et des Services sociaux et ministre responsable du logement

« Je tiens à féliciter l'organisme Liberty. En investissant dans des ensembles résidentiels comme Village Block, nous créons une ville où les familles, les personnes âgées et les personnes immigrantes à faible revenu peuvent bâtir leur vie en ayant accès à des commerces et services de proximité essentiels. La Ville, en partenariat avec Liberty, des partenaires privés et les gouvernements provincial et fédéral, a investi une somme considérable pour soutenir la création d'un immeuble de logements abordables, stables et durables. » - Reid Hendry, chef du logement, Ville de Calgary

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante en célébrant l'inauguration officielle de Village Block. La réalisation de ce projet montre l'engagement de Liberty à offrir des logements abordables de grande qualité et à répondre au besoin croissant de logements sûrs et stables à Calgary. Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance envers la Ville de Calgary et tous les partenaires du projet, dont la collaboration et le soutien ont contribué à en concrétiser la vision. Nous avons hâte de voir les effets positifs que ces nouveaux logements auront sur la vie des personnes et des familles de notre communauté. - Oliver Trutina, président du conseil d'administration, Liberty Housing Organization

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le financement fourni pour le futur ensemble résidentiel du 508, 34th Street Southwest est le suivant : 9 925 302 $ par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement (pas encore annoncé); 7 540 000 $ en financement conjoint dans le cadre de l'Affordable Housing Partnership Program de l'Alberta, dans le cadre de l'entente bilatérale entre le Canada et l'Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement (annoncé précédemment); 4 275 000 $ en contributions de la Ville de Calgary; 370 093 $ sous forme de contribution en nature de la Ville de Calgary; 545 000 $ en contribution financière de la Liberty Housing Organization soutien à l'exploitation continue de Truman Homes.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram YouTube. Affordable Housing Partnership Program Guidelines (en anglais seulement)

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]