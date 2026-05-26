Six artistes d'exception nommé.e.s comme finalistes du prix le mieux établi au Canada en arts visuels contemporains

OTTAWA, ON, le 26 mai 2026 /CNW/ - Six artistes visionnaires de partout au Canada, qui repoussent les limites de l'art contemporain, ont été nommé.e.s sur la courte liste pour le Prix Sobey pour les arts 2026. La liste des finalistes de cette année met à l'honneur un large éventail de pratiques créatives, allant de la pédagogie axée sur le territoire à la sculpture architecturale, en passant par la matérialité ancestrale. Le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) et la Fondation Sobey pour les arts (FSA) ont dévoilé aujourd'hui les finalistes du prix d'arts visuels contemporains le mieux établi au Canada :

Six artistes visionnaires de partout au Canada, qui repoussent les limites de l’art contemporain, ont été nommé.e.s sur la courte liste pour le Prix Sobey pour les arts 2026. (Groupe CNW/Musée des beaux-arts du Canada)

Melaw Nakehk'o, pour la région circumpolaire. Artiste déné/dënesułińe et pédagogue basée à Yellowknife, dont la pratique multidisciplinaire englobe les arts textiles, la réalisation cinématographique et la pédagogie axée sur le territoire. En faisant revivre le tannage traditionnel de la peau d'orignal et les enseignements axés sur la communauté, Nakehk'o a inspiré un puissant renouveau culturel dans toute la région circumpolaire.

Samuel Roy-Bois, pour la région du Pacifique. Samuel Roy-Bois est un artiste de renom et professeur agrégé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) à Okanagan, dont la pratique multidisciplinaire explore la sculpture, l'installation, la photographie et l'environnement bâti. Ses œuvres primées ont été exposées à l'échelle internationale et font partie des principales collections canadiennes, notamment celles de la Vancouver Art Gallery et du Musée d'art contemporain de Montréal.

Audie Murray, pour la région des Prairies. Basée à Regina, Murray est une artiste métisse et crie de la Première Nation Flying Dust dont la pratique multidisciplinaire explore les savoirs ancestraux, la mémoire et la vie autochtone contemporaine. Titulaire d'une maîtrise en beaux-arts et lauréate du prix ohpinamake 2025, ses œuvres acclamées ont été exposées dans le monde entier dans des institutions telles que la Vancouver Art Gallery et le Hessel Museum of Art.

Lotus L. Kang, pour la région de l'Ontario. L'artiste Lotus L. Kang explore les thèmes de l'impermanence, de l'héritage et du temps à travers une pratique riche en matériaux qui englobe la sculpture, la photographie et l'installation in situ. En recourant à des formes instables, organiques et structurelles qui refusent de se stabiliser, son œuvre fluide met en lumière l'environnement et le soi comme étant profondément interconnectés et en constante évolution.

Caroline Monnet, pour la région du Québec. Basée à Mooniyang (Montréal), l'artiste multidisciplinaire Caroline Monnet crée des œuvres qui s'inspirent de ses origines anishinaabe et françaises. Son art, largement salué, a été présenté dans de grandes expositions internationales -- notamment à la Biennale de Whitney et au Musée des beaux-arts du Canada -- et figure dans de prestigieuses collections permanentes à travers le monde.

Shane Perley-Dutcher, pour la région de l'Atlantique. Shane Perley-Dutcher, artiste plasticien et orfèvre wolastokew (malécite) originaire du Nouveau-Brunswick, revisite la vannerie traditionnelle wabanaki en frêne en tissant des lattes métalliques pour créer des sculptures-paniers imaginatives, réalisées à partir de techniques mixtes. En combinant des métaux mous avec des matériaux organiques comme le cèdre, l'épicéa et le frêne, il crée des bijoux uniques et des sculptures exceptionnelles qui font partie de prestigieuses collections privées et publiques à travers le monde.

« Chaque année, le Prix Sobey pour les arts nous rappelle l'incroyable richesse, la résilience et le talent de la communauté artistique contemporaine canadienne. Les artistes de la courte liste cette année ne sont pas seulement des experts dans leur pratique artistique; ce sont des voix culturelles essentielles qui remettent en question notre façon de voir l'histoire, l'environnement et l'identité », a déclaré Rob Sobey, président de la Fondation Sobey pour les arts. « Notre Fondation pour les arts est très fière de soutenir ces six finalistes exceptionnels alors qu'ils occupent cette place bien méritée sur la scène nationale, et nous sommes impatients de partager leur vision avec le public à travers le Canada et à l'échelle internationale. Félicitations à toutes et à tous. »

« Les artistes de la courte liste de cette année offrent un panorama dynamique de la pratique visuelle contemporaine. À travers des transformations innovantes et captivantes des matériaux, leurs œuvres façonnent et sont façonnées par des histoires et des expériences personnelles, culturelles et matérielles profondes. Nous sommes ravis de réunir leurs œuvres au Musée des beaux-arts du Canada en septembre prochain pour une exposition qui promet d'être une expérience profondément émouvante pour le public », a déclaré Jonathan Shaughnessy, directeur des initiatives curatoriales au MBAC et président du jury du Prix Sobey pour les arts 2026.

Une somme totale de 465 000 dollars sera attribuée, dont le grand prix de 100 000 dollars. Chacun.e des artistes de la courte liste recevra 25 000 dollars et chacun.e des autres artistes de la longue liste recevra 10 000 dollars. Le nom de la personne gagnante sera annoncé lors d'une célébration spéciale le 14 novembre 2026. Une exposition présentant les œuvres des six artistes de la courte liste se tiendra au Musée du 4 septembre 2026 au 4 janvier 2027.

Le jury

Le jury indépendant, chargé de superviser la sélection de la longue liste, de la courte liste et de la personne gagnante, est composé de conservateurs en art contemporain et de professionnelles de galeries et de musées, représentant chaque région, ainsi que d'un membre international. Pour l'édition 2026, il s'agit de :

Krista Ulujuk Zawadski, universitaire inuite, conservatrice et mentor, pour la région circumpolaire;

Kimberly Philips, directrice du Marianne and Edward Gibson Art Museum de l'Université Simon Fraser, pour la région du Pacifique;

Su Ying Strang, directrice générale de la Southern Alberta Art Gallery Maansiksikaitsitapiitsinikssin, pour la région des Prairies;

Julia Paoli, directrice et conservatrice de la Vega Foundation, pour la région de l'Ontario;

Daisy Desrosiers, conservatrice itinérante de la famille Britton pour l'Amérique du Nord à la Tate, pour la région du Québec;

Emma Hasencahl-Perley, conservatrice d'art autochtone à la Beaverbrook Art Gallery, pour la région de l'Atlantique; et

Helen Nisbet, directrice de Glasgow International, jurée internationale.

Pour plus d'informations sur les artistes de la longue liste et de la courte liste de l'édition 2026, rendez-vous sur : Prix Sobey pour les arts | Musée des beaux-arts du Canada

À propos du Prix Sobey pour les arts

La Fondation Sobey pour les arts a été créée en 1981 par le regretté Frank H. Sobey, grand collectionneur d'art canadien. Créé en 2002 et financé par les fonds privés de la Fondation Sobey pour les arts (FSA), le prix vise à promouvoir les nouveaux développements dans les arts visuels contemporains et à contribuer à la carrière d'artistes grâce à un soutien financier et à une reconnaissance au Canada et à l'international. Depuis 2016, le PSA est administré conjointement par le Musée des beaux-arts du Canada et la FSA.

Les ancien•ne•s gagnant•e•s du Prix Sobey pour les arts sont : Brian Jungen (2002), Jean-Pierre Gauthier (2004), Annie Pootoogook (2006), Michel de Broin (2007), Tim Lee (2008), David Altmejd (2009), Daniel Barrow (2010), Daniel Young et Christian Giroux (2011), Raphaëlle de Groot (2012), Duane Linklater (2013), Nadia Myre (2014), Abbas Akhaven (2015), Jeremy Shaw (2016), Ursula Johnson (2017), Kapwani Kiwanga (2018), Stephanie Comilang (2019), Laakkuluk Williamson Bathory (2021), Divya Mehra (2022), Kablusiak (2023), Nico Williams (2024) et Tania Willard (2026).

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada compte parmi les institutions artistiques les plus respectées au monde. En tant que musée national, notre raison d'être est de servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, où qu'ils vivent. Pour ce faire, nous partageons largement notre collection, nos expositions et notre programmation publique. Nous créons des expériences dynamiques qui permettent de nouvelles façons de nous voir et de voir les autres à travers les arts visuels, tout en mettant l'accent sur les façons autochtones de savoir et d'être. Notre mandat consiste à développer, préserver et présenter une collection pour l'apprentissage et le plaisir de toutes et tous -- aujourd'hui et pour les générations à venir. Nous abritons plus de 90 000 œuvres, dont l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien, des œuvres majeures du 14e au 21e siècle, ainsi que de vastes fonds de bibliothèque et d'archives. Notre édifice à l'architecture spectaculaire et baigné de lumière est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine Anishinaabe, à Ottawa.

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SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

À l'intention des médias -- pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Pénélope Carreau, Agente, Relations publiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]