Foresterie : il est minuit moins une

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - Les syndicats du secteur forestier unissent leur voix pour exiger la création d'une cellule de travail visant à répondre à trois défis majeurs qui mettent en péril l'avenir de la filière forestière au Québec : rétablir le lien de confiance avec les Premières Nations, donner de l'oxygène aux entreprises et soutenir les travailleurs dans une conjoncture commerciale difficile, et remettre sur les rails le projet de réforme forestière.

À la suite des nombreuses mises à pied effectuées dans les dernières semaines, à l'escalade des tensions sur le terrain découlant des blocus et expulsions de territoires, à la dégradation du climat d'affaires et à l'annonce imminente d'une hausse de près de 140 % des droits compensatoires et antidumping imposés par les États-Unis sur le bois d'œuvre, le gouvernement ne peut compter uniquement sur les éventuelles retombées incertaines du projet de loi 97. Il doit agir dès maintenant et, surtout, saisir l'occasion pour rebâtir les ponts avec ses partenaires. Les représentants de l'ensemble des travailleurs se tiennent prêts à participer à la recherche et à la mise en place de solutions structurantes.

« Nous avons dénoncé l'incapacité du gouvernement à réunir les acteurs de la filière dans une véritable concertation stratégique. Mais il n'est pas trop tard pour corriger le tir », affirment les leaders des syndicats représentant la totalité des travailleurs de la foresterie du Québec, Daniel Cloutier d'Unifor, Nicolas Lapierre du Syndicat des Métallos, Kevin Gagnon de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) et Luc Vachon de la CSD.

Les syndicats encouragent le gouvernement québécois à adopter une approche transversale et assumer le leadership dans une collaboration entre les ministères des Finances, de l'Économie, de l'Emploi, des Forêts, ainsi que le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits. Une telle approche devrait aussi permettre d'établir un dialogue structuré avec les parties prenantes, dont les syndicats de travailleurs.

Un changement de cap s'impose pour résoudre une crise de confiance avec les Premières Nations qui s'envenime au lieu de s'apaiser. Au-delà de l'accès au territoire, de nouvelles idées doivent être explorées, notamment afin de soutenir la prise de participation des communautés autochtones dans l'économie forestière.

« Des mesures temporaires de soutien à l'industrie doivent être envisagées de toute urgence pour éviter l'hémorragie des pertes d'emplois, particulièrement dans le secteur du sciage. On craint que l'arrêt des opérations de certaines entreprises mène au départ de travailleurs et à une perte d'expertise difficile à remplacer », expliquent les 4 dirigeants syndicaux.

Enfin, la cellule de travail proposée pourrait également permettre de relancer le projet de loi 97, actuellement enlisé. En tenant compte de leur impact déterminant sur la planification, la concertation et l'harmonisation en forêt, les propositions sur la régionalisation de la gouvernance mériteraient d'être regardées de plus près. Elles pourraient contribuer à dénouer l'impasse actuelle.

