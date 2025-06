Des grèves le 4 juillet prochain sur deux traverses du Saint-Laurent

QUÉBEC et MATANE, QC, le 20 juin 2025 /CNW/ - Réunis en assemblées générales cette semaine, les membres du Syndicat national des traversiers du Québec-CSN ont adopté à 90 % un mandat de moyens de pression incluant une banque de jours de grève illimitée. Des avis de grève sont donc envoyés aujourd'hui même et un déclenchement de grève est prévu pour le 4 juillet prochain sur les traverses de Québec-Lévis et de Matane-Baie-Comeau-Godbout.

« Nous en sommes à notre troisième année sans augmentation salariale, à assumer la forte inflation des dernières années, et toujours sans convention collective depuis le 1er avril 2023. Le peu d'avancement sérieux à notre table de négociation nous a fait comprendre plus d'une fois que pour le gouvernement, nous ne figurons pas dans ses priorités. Malgré des discussions parfois prometteuses, aucune avancée significative n'a été réalisée et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ne semble toujours pas pressé de régler notre négociation, précise Patrick Saint-Laurent, président du syndicat. Avec le vote fort de cette semaine, nous entendons lui faire comprendre qu'on veut un règlement, et ça presse ».

« Pour nous, cette négociation traîne inutilement et depuis trop longtemps. Presque tous les autres salarié-es de l'État se sont entendus avec le gouvernement. Il est donc urgent que le SCT donne des mandats clairs à la Société des traversiers du Québec et à son équipe de porte-paroles pour finaliser cette négociation dès que possible, ajoute Stéphanie Gratton, vice-présidente de la FEESP-CSN. Avec les vacances qui ont déjà débuté et le Festival d'été de Québec qui arrive à grands pas, un moment de l'année où l'achalandage est grand sur les navires, le gouvernement devra assumer et expliquer son inaction si les traversiers restent aux quais ».

À propos

Le Syndicat national des traversiers du Québec-CSN regroupe 200 membres travaillant sur la traverse de Québec-Lévis, à l'atelier de réparation navale de Québec ainsi que sur terre et sur mer à la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), au Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements: Martin Petit, 514 894-1326, [email protected]