4e jour de la grève des 2400 employé-es d'entretien de la STM

La sous-traitance est la dernière chose dont la STM a besoin

MONTRÉAL, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les 2400 employé-es d'entretien entament la quatrième de neuf jours de grève en continuant de réclamer que la STM retire ses demandes de reculs majeurs dans les conditions de travail. Le Syndicat du transport de Montréal-CSN a répondu favorablement à la demande de médiation, dans l'objectif d'accélérer la négociation.

Alors que la grève continue d'affecter les services aux usagères et aux usagers, la STM refuse d'agir pour dénouer l'impasse. Depuis des semaines, le syndicat réclame qu'elle retire ses demandes pour ouvrir la porte à la sous-traitance et pour créer des horaires atypiques et déplacer les salarié-es dans toutes ses installations comme bon lui semble. Si la rencontre de négociation du 11 juin a permis de confirmer la volonté des parties de faire intervenir un médiateur, elle n'a pas mené à des avancées significatives. Le syndicat reste disponible pour accélérer la cadence de la négociation. Après plus d'un an de négociation, la grève devenait nécessaire face à l'ampleur des reculs exigés par la STM.

« La grève chamboule le quotidien des gens et nous en sommes bien conscients. Si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait. Ça fait plus d'un an que l'on négocie. Ça fait des semaines que la STM sait que la meilleure façon d'éviter la grève, c'est qu'elle lâche ses demandes de reculs. Si elle refuse de bouger, elle doit en assumer la responsabilité dans ce conflit. Nous sommes prêts à négocier pour trouver des voies de passage, mais ouvrir toute grande la porte à la sous-traitance, ça n'a pas de sens. Chaque fois que l'on a recours au privé dans nos services publics, on voit la facture gonfler et la qualité des services diminuer. Ce n'est pas la solution pour l'avenir de la STM », lance Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN.

Il est à noter que la première phase la plus impactante de la grève est terminée. À partir de maintenant, le service sera au ralenti, sans être arrêté, d'ici la fin de la grève. Rappelons que la grève est le moyen de pression ultime pour augmenter la pression sur la STM qui veut sabrer dans les conditions de travail. Dans cette négociation, les employé-es d'entretien proposent des solutions pour améliorer le recrutement à la STM, notamment en freinant le recours à la sous-traitance et à la privatisation, en améliorant la conciliation famille-travail et en implantant des mesures pour attirer et retenir le personnel.

« On dirait que le gouvernement se préoccupe seulement du transport collectif et de celles et ceux qui l'utilisent lors d'une grève. Le reste du temps, il sous-finance le transport en commun et ne pense qu'à des projets polluants et inutiles comme le troisième lien. Si le gouvernement veut faire partie de la solution et aider les parties à s'entendre, il doit bonifier le financement et laisser les travailleuses et les travailleurs exercer leur droit de grève, d'autant plus que le niveau de services essentiels a été entériné par le tribunal », de conclure Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal-CSN, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

