Le personnel de soutien de l'aide juridique vote en faveur de la recommandation du conciliateur

MONTRÉAL, le 20 juin 2025 /CNW/ - Les membres du Regroupement du personnel de l'aide juridique - qui réunit huit syndicats affiliés à la CSN - ont accepté à 78 % la recommandation du conciliateur. Cette recommandation vient mettre fin à la grève de neuf jours. Les syndicats étaient sans contrat de travail depuis deux ans.

Le Regroupement a réussi à réaliser des avancées significatives et à bloquer les reculs demandés par l'employeur. Avec une même convention collective, les salarié-es ont maintenant toutes et tous le même droit à un horaire variable, au télétravail et à la semaine de quatre jours. Ils obtiennent également une augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans avec une clause d'IPC et les mêmes gains que le secteur public.

« Après deux ans de négociation et neuf jours de grève, nous nous réjouissons de mettre fin ainsi au conflit. La mobilisation et la détermination des membres ont permis d'améliorer nos conditions de travail et forcer l'employeur à retirer ses demandes de recul », affirme la présidente du Regroupement du personnel de soutien de l'aide juridique, Josée Désilets.

« Faire la grève est toujours un choix difficile à prendre, mais c'est ce qui a permis de débloquer la négociation. Au premier jour de la grève, l'employeur s'est réveillé et s'est assis avec le comité de négociation », explique la vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics-CSN, Stéphanie Gratton.

Le conciliateur a été appelé en renfort au moment de négocier la rémunération. « Les lois québécoises détiennent des outils efficaces pour débloquer les négociations difficiles. Le ministre n'a pas besoin de diminuer notre droit de grève pour régler des conflits. Les travailleurs et travailleuses de l'aide juridique ont une fois de plus démontré l'utilité d'un droit de grève entier », conclut la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

Le Regroupement des syndicats du personnel de soutien de l'aide juridique rassemble huit syndicats affiliés à la CSN, qui représentent environ 300 travailleuses et travailleurs dans différentes régions du Québec.

La Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

