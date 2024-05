Prévention de l'exploitation sexuelle - Lancement du programme Lueur - Festivals et événements

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine, Mme Martine Biron, ont annoncé aujourd'hui le lancement du programme de formation Lueur - Festivals et événements, développé et porté par le Phare des AffranchiEs, afin de prévenir l'exploitation sexuelle à l'approche de la saison forte des festivals et des événements au Québec.

Le programme vise à outiller gratuitement les responsables de l'organisation de festivals et d'événements devant une situation d'exploitation sexuelle. Les formations sont offertes au personnel sur le terrain, aux bénévoles, aux secouristes, aux ambulanciers ainsi qu'aux équipes psychosociales, de sécurité et de gestion.

Le programme Lueur - Festivals et événements est fort d'une collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et le Secrétariat à la condition féminine. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure inscrite dans le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique.

« Les festivals et les événements se doivent d'être des lieux exempts de violence, quelle qu'en soit la nature. Notre collaboration avec le Phare des AffranchiEs afin qu'il ajoute le volet Festivals et événements à son programme Lueur témoigne de l'importance qu'accorde le gouvernement à la sensibilisation et à l'éducation comme outil de prévention. J'invite tous les promoteurs à s'engager envers la cause en adhérant au programme. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Grâce au programme de formation Lueur, les responsables de l'organisation de festivals et d'événement touristiques seront mieux outillés pour prévenir les abus, protéger les personnes victimes et, au besoin, signaler aux autorités concernées les situations problématiques. Merci au Phare des AffranchiEs d'avoir élargi son offre de service, et félicitations aux entreprises et aux organismes participants! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le gouvernement du Québec est fortement mobilisé dans la lutte contre l'exploitation sexuelle, cette forme de violence dont les filles et les femmes sont les principales victimes. La lutte contre ce fléau fait par conséquent partie de nos priorités. Elle passe notamment par la sensibilisation et la formation des différentes personnes intervenantes. Je suis donc très fière de la participation du Secrétariat à la condition féminine à cette mesure importante, qui permettra d'outiller et de former le milieu des festivals et des événements afin d'en faire un allié dans la lutte contre l'exploitation sexuelle. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de la Condition féminine

« Notre équipe est fière d'être en mesure d'offrir au secteur des festivals et des événements un programme adapté à ses besoins et à ses réalités sur le terrain, lequel a été développé en partenariat avec divers acteurs clés et élaboré suivant l'étude de nombreuses bonnes pratiques et la consultation d'experts. La mobilisation et l'engagement de ce milieu permettront non seulement d'agir en amont, mais également d'améliorer le filet de sécurité des personnes victimes ou à risque d'exploitation sexuelle. Face à un enjeu aussi complexe, dont les conséquences sur les personnes touchées sont multiples, chacun a son rôle à jouer. »

Nathalie Khlat, cofondatrice et directrice générale du Phare des AffranchiEs

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme a accordé au Phare des AffranchiEs un montant de 250 000 $, sur une période de cinq ans, pour le développement et le déploiement du programme Lueur - Festivals et événements.

Cette initiative découle de la mesure 22 du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, dont la mise en œuvre est coordonnée par le ministère de la Sécurité publique.

Cette mesure répond à la recommandation 27 du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, laquelle demande au gouvernement du Québec de développer des actions concrètes pour sensibiliser et former les promoteurs et le personnel de festivals et d'événements touristiques en matière de prévention de l'exploitation sexuelle.

Le programme Lueur est déjà mis en œuvre auprès des industries hôtelière et du transport de personnes.

