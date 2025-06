Avis aux médias -La ministre des Relations internationales et de la Francophonie annonce le lauréat d'un important prix de rayonnement international

QUÉBEC, le 16 juin 2025 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, convie les médias au dévoilement du lauréat du prix Hector-Fabre 2024.

Ce prix salue l'audace et la détermination de personnes et d'organisations québécoises s'étant illustrées dans leur communauté par leur dynamisme ainsi que par leur leadership et ayant mis en œuvre un projet régional dont les réalisations sont reconnues à l'échelle internationale.

DATE : Lundi 16 juin 2025 HEURE : 13 h 30 ENDROIT : Hôtel de ville de Val-d'Or

Les médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected].

** L'endroit précis de l'activité sera transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

