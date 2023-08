Près de 5 millions $ pour soutenir un projet de Télé-Québec valorisant la langue française

MONTRÉAL, le 21 août 2023 /CNW/ - Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière de 4,9 millions $ à la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec). Cette somme permettra à Télé-Québec de réaliser un jeu télévisé valorisant la langue française.

Destiné à un public familial, le jeu s'intitulera La langue dans ma poche et sera diffusé sur une base hebdomadaire à compter de l'hiver 2024. 52 épisodes de 30 minutes seront ainsi diffusés à heure de grande écoute et ce, jusqu'en décembre 2025.

Forte du succès remporté par Le français comme je l'aime, réalisé en 2021, Télé-Québec a été mandatée à nouveau afin de mettre en œuvre un projet rassembleur pour promouvoir la langue française. Présenté sous forme de jeu moderne et interactif, le concept vise à faire ressortir le côté mobilisateur de notre langue, avec sa beauté, ses mille accents et ses expressions. La langue dans ma poche sera ni plus ni moins qu'une célébration du français, jumelée au plaisir de jouer en famille avec humour et sans pression.

Chaque semaine, deux duos composés d'une ou d'un jeune et d'une ou d'un adulte s'affronteront en studio dans des jeux mettant à l'honneur la richesse de notre langue ! Le duo animatrice et DJ, formé d'Anaïs Favron et de Mike Clay, met de l'ambiance sur un plateau dynamique que l'on prend plaisir à retrouver chaque semaine. Un jeu moderne qui ne se prend pas au sérieux, mais où l'on apprend beaucoup de choses.

Par ailleurs, La langue dans ma poche comprendra un volet éducatif. Avec sa plateforme Télé-Québec en classe, la Société de télédiffusion du Québec facilitera l'utilisation du contenu par les enseignantes et par les enseignants, en plus de produire des fiches d'accompagnement incitant les jeunes à prolonger l'expérience en classe.

Ces initiatives mettront l'accent sur la langue française et le plaisir de jouer avec les mots, les dialectes, les expressions régionales et les emprunts à d'autres langues, aujourd'hui intégrés dans le langage commun.

D'ailleurs, l'équipe de La langue dans ma poche recherche des duos de joueurs formés d'un adulte et d'un jeune de 10 à 16 ans. Il est possible de s'inscrire dès aujourd'hui en visitant : lalanguedansmapoche.telequebec.tv .

L'aide financière octroyée à ce projet provient des investissements de 24,9 millions $ sur cinq ans annoncés par le gouvernement du Québec au Plan budgétaire de mars 2022 sous la mesure Promouvoir l'usage du français.

Citations :

« Je me réjouis de voir que de nombreux partenaires, comme Télé-Québec, ont le souci de contribuer aux efforts en matière de valorisation du français. Proposer une émission de télévision qui place la langue sous le feu des projecteurs correspond tout à fait à la vocation de la chaîne et saura, j'en suis convaincu, intéresser les Québécoises et les Québécois, particulièrement les jeunes. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que le projet télévisé aura une version adaptée pour toutes les écoles du Québec. C'est notamment en intéressant davantage les jeunes à la langue française que nous contribuerons à arrêter son déclin au Québec. Merci à Télé-Québec de contribuer à faire de notre langue commune une source de fierté et d'expression de notre culture ! »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française

« Célébrer notre langue, c'est célébrer notre culture. Québec a toujours joué un rôle central en la matière et je suis heureux de voir que la société d'État répond une fois de plus présent. La langue dans ma poche, c'est 4,9 millions $ pour développer l'amour de la langue et l'amour du mot juste. Vous conviendrez avec moi que c'est un investissement formidable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Télé-Québec est fière de contribuer au rayonnement de la langue française, un jalon important et essentiel de son mandat éducatif et culturel. Reconnue pour ses efforts soutenus quant à la valorisation d'une langue parlée riche, vivante et aux mille accents régionaux et empreinte de sonorités multiethniques, Télé-Québec est d'autant plus enthousiaste de proposer ce nouveau contenu destiné à un large public. Comme média public, c'est un privilège de porter la fierté de notre langue. »

Marie Collin, présidente-directrice générale de Télé-Québec

Faits saillants :

Animation : Anaïs Favron

Collaboration : Mike Clay

Réalisation : Sébastien Hurtubise

Production au contenu : Catherine Larose

Production exécutive : Marie-Élaine Nadeau et Richard Speer

Production : Isabelle Larivière

Attraction images -- Québec, 2023

Lien connexe :

Pour en apprendre davantage sur le ministère de la Langue française et ses initiatives :

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise

Pour consulter la programmation de la Société de télédiffusion du Québec :

https://www.telequebec.tv/

Pour s'inscrire :

lalanguedansmapoche.telequebec.tv

