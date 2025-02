Près de 11 M$ pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels d'ici et renforcer l'action du Québec en Francophonie

QUÉBEC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de près de 11 M$ pour soutenir le partenariat TV5. Cette somme permettra notamment de faire rayonner les œuvres audiovisuelles québécoises ici et ailleurs, tout en bonifiant l'offre de programmes en langue française en provenance des partenaires européens et africains. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce à Paris aujourd'hui alors qu'il est en mission diplomatique afin de rallier les pays de la Francophonie dans le dossier de la découvrabilité des contenus culturels.

Plus précisément, une aide financière de 5,7M$ est octroyée à TV5 Québec Canada pour les deux prochaines années. Ce montant servira à soutenir les opérations de TV5 et à contribuer à la libération de droits sur les productions audiovisuelles québécoises et canadiennes, comme Passe-Partout, pour la chaîne TV5 Monde et la plateforme TV5MONDEplus. À cette somme s'ajoute la contribution de 5,1M$ du gouvernement du Québec pour le fonctionnement de ces médias. Grâce à ce soutien, le Québec réitère son engagement envers la découvrabilité des contenus francophones.

Citations

« Notre gouvernement est une fois de plus actif pour faire rayonner la culture et les créateurs du Québec sur la scène internationale. Je suis convaincu que la présence accrue de nos films et séries sur TV5 Monde et TV5MONDEplus aura des retombées positives non seulement sur le secteur audiovisuel, mais aussi sur l'ensemble de notre économie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« En soutenant financièrement TV5 Monde et TV5 Québec Canada, notre gouvernement réaffirme son engagement à promouvoir l'identité et la culture québécoises au sein de la Francophonie. En plus d'être une belle vitrine pour nos créatrices et créateurs d'ici, TV5 Québec Canada est l'entité de la Francophonie qui génère les plus importantes retombées économiques au Québec. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« TV5 Québec Canada est reconnaissante du financement qui lui est octroyé par le gouvernement du Québec pour soutenir ses opérations et sa mission; il souligne le rôle unique que joue TV5 Québec Canada dans l'écosystème audiovisuel francophone du Québec et du Canada. Par ailleurs, cet investissement permettra de continuer à libérer les droits d'émissions québécoises et canadiennes francophones pour leur rayonnement à l'échelle mondiale ».

Marie-Claude Caron, présidente par intérim de TV5 Québec Canada

Faits saillants

À titre de gouvernement bailleur de fonds, le Québec développe depuis plus de 35 ans un partenariat très actif avec les gouvernements de la France , de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du Canada , et la Principauté de Monaco , également bailleurs de fonds de TV5 Monde.

, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Suisse, du , et la Principauté de , également bailleurs de fonds de TV5 Monde. TV5 est reconnu comme étant l'une des réussites les plus marquantes de la Francophonie multilatérale.

Chaque année, près de 300 productions québécoises et canadiennes sont diffusées à l'étranger grâce à TV5 Monde et à sa plateforme numérique francophone, TV5MONDEplus.com. Cela représente un potentiel de rayonnement auprès de 437 millions de foyers dans le monde.

