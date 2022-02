Développement économique du Bas-Saint-Laurent

le 11 févr. 2022

Les gouvernements du Canada et du Québec ont accordé des aides financières totalisant 966 000 $ sur trois ans à l'organisme Technopole maritime du Québec pour stimuler et accompagner la croissance des secteurs de pointe que sont les technologies et biotechnologies marines de même que le transport maritime. Cet OBNL de Rimouski, un chef de file québécois et canadien dans son créneau, rassemble et mobilise tout un écosystème propice à l'innovation et au développement de l'économie bleue.

La ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, a fait l'annonce aujourd'hui de l'attribution d'une contribution non remboursable de 600 000 $ de DEC consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI).

La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, a pour sa part souligné l'octroi d'une aide financière de 300 000 $ provenant de la nouvelle vision maritime Avantage Saint-Laurent du ministère des Transports. Elle a également rappelé l'attribution d'une contribution financière de plus de 66 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour appuyer la réalisation du projet MeRLIN, lancé en 2020 par Technopole maritime du Québec.

Ces investissements favoriseront la mise en valeur du potentiel maritime issu des technologies et biotechnologies marines et favorisera des retombées pour les PME œuvrant dans ce milieu au Bas-Saint-Laurent et partout au Québec. À titre de chef de file du secteur, Technopole maritime du Québec pourra donc poursuivre son rôle d'animateur de la grappe et ainsi contribuer au développement et à la croissance d'un environnement entrepreneurial plus compétitif.

« Aider les entreprises à croître et innover afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Technopole maritime du Québec, un organisme dont le succès fait rayonner non seulement la région bas-laurentienne, mais aussi l'économie québécoise et canadienne dans son ensemble. Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME de chez nous; nous les aidons à s'outiller adéquatement pour qu'ensemble nous puissions rebâtir une économie plus forte, plus verte, résiliente et durable. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Au Québec, les possibilités de développement des biotechnologies marines sont aussi vastes que le fleuve. C'est donc avec beaucoup de fierté que le gouvernement du Québec, par l'entremise de sa vision maritime, Avantage Saint-Laurent, appuie Technopole maritime du Québec dans la réalisation de son mandat auprès des différents acteurs du milieu. Je suis persuadée que l'industrie maritime de l'avenir est celle qui misera sur l'innovation, l'intelligence artificielle, la performance de ses infrastructures, la recherche et la réduction de son empreinte environnementale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La croissance de nos entreprises en technologies, biotechnologies et transport maritime est essentielle au développement de l'économie bleue au Bas-Saint-Laurent et pour le Québec. Notre gouvernement s'est engagé à aider les entreprises qui misent sur l'innovation et la croissance économique propre. En appuyant le Technopole maritime du Québec, c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous appuyons un organisme qui joue un rôle clé auprès des PME de son secteur. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce au soutien des gouvernements fédéral et provincial, Technopole maritime du Québec peut consacrer ses énergies à soutenir son réseau à la grandeur de la province, du Canada et à l'international. Forte de ces appuis, de ses 60 membres et de ses nombreux partenaires, TMQ est fière de stimuler la croissance durable des secteurs maritimes innovants du Québec. »

Noémie Giguère, directrice générale, Technopole maritime du Québec

La contribution de DEC s'inscrit dans une série d'annonces de financement qui auront lieu au cours des prochaines semaines et qui totalisent près de 40 millions de dollars accordés pour la réalisation de plus de 20 projets d'entreprises et organismes innovants qui contribueront à l'économie de demain.

DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des petites et moyennes entreprises (PME).

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Dévoilée en juin 2021, Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Québec, veut faire du fleuve un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental.

Une enveloppe de près de 927 millions de dollars est réservée pour mettre en œuvre les mesures liées aux trois orientations d'Avantage Saint-Laurent, soit :

doter le Saint-Laurent d'infrastructures portuaires modernes et compétitives;



assurer, sur le Saint-Laurent, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes;



offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables.

Technopole maritime du Québec est l'organisme hébergeant la direction du Bas-Saint-Laurent du créneau d'excellence Ressources, sciences et technologies marines. Par ailleurs, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a accordé une contribution financière de 300 000 $ à ce créneau d'excellence afin d'assurer la poursuite de ses activités.

