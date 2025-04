Près de 1 M$ pour soutenir le développement social en Estrie

SHERBROOKE, QC, le 17 avril 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et plusieurs acteurs de la région de l'Estrie consacrent une somme de 937 470 $ à la concrétisation d'une entente sectorielle de développement social et de développement des communautés.

L'entente vise à favoriser la concertation et la planification des actions en matière de développement social en Estrie pour accroître la mise en place d'initiatives communes entre les acteurs du milieu et les instances locales et régionales. Elle permettra également de soutenir des projets porteurs pour la région afin de répondre aux enjeux sociaux prioritaires pour la vitalité des communautés.

Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Santé Québec, les huit MRC de l'Estrie, la Table des MRC de l'Estrie et la Ville de Sherbrooke.

Citations :

« Cette entente servira de levier pour la mise en place de projets structurants répondant aux priorités de l'Estrie. Je tiens à souligner la participation de tous les partenaires, qui permettra de faire de cette entente un franc succès! Leur implication pour le développement social contribuera sans aucun doute à insuffler un nouvel élan de vitalité au territoire, au bénéfice de tous les citoyens! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fière de cette entente, un véritable moteur de changement pour l'Estrie. En misant sur la concertation des partenaires régionaux, nous renforçons notre capacité à répondre aux défis bien réels que vivent les personnes vulnérables et à bâtir des communautés plus fortes, inclusives et solidaires. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Ce projet de concertation contribue à renforcer la régionalisation de l'immigration, qui est l'une des grandes priorités de notre gouvernement. Les actions qui seront mises de l'avant grâce à cette entente permettront également de favoriser l'intégration des nouveaux Québécois qui s'établissent en Estrie. C'est par la mobilisation des acteurs locaux et régionaux que les Québécoises et Québécois de toutes origines pourront s'épanouir et offrir leur potentiel pour participer à la prospérité de la région et de l'ensemble du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Cette entente met de l'avant les besoins de la population dans la région de l'Estrie. Elle favorisera la vitalisation des différentes communautés qui la composent en soutenant différents projets et plusieurs organisations estriennes. Ces sommes auront assurément un effet direct dans la communauté. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Par cette entente, nous affirmons notre engagement à bâtir une Estrie plus équitable, inclusive et solidaire. Dans nos 9 territoires et 117 municipalités, des organisations s'activent chaque jour pour améliorer les conditions de vie de la population. En unissant nos efforts autour d'une vision commune et d'un plan d'action partagé, nous créons une synergie régionale porteuse de retombées concrètes pour nos collectivités. Ensemble, nous faisons le choix d'un avenir où chaque communauté estrienne peut s'épanouir pleinement. »

Monique Phérivong Lenoir, présidente de la Table des MRC de l'Estrie

Faits saillants :

La participation financière du MAMH s'élèvera à 750 000 $. Elle s'inscrit dans le cadre du volet 1 - Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité.

Les 8 MRC de l'Estrie ainsi que la Ville de Sherbrooke accorderont chacune une somme de 4 045 $ à l'entente, pour un total de 36 405 $, de même qu'une contribution sous forme d'un apport en nature d'une valeur de 16 785 $ chacune, pour une somme totale de 151 065 $.

