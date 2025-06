Intervention sociale innovante - Plus de 3,5 M$ pour une cohabitation harmonieuse au cœur d'un Quartier des spectacles vivant et humain

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, et le conseiller du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de l'Office de consultation publique de Montréal et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry, ont annoncé, ce matin, un soutien financier de plus de 3,5 millions de dollars pour bonifier les services d'intervention sociale dans le secteur du pôle Place des Arts du Quartier des spectacles.

Cette initiative, portée par la Société de développement social et soutenue par le Partenariat du Quartier des spectacles, favorisera une meilleure cohabitation au cœur de ce secteur emblématique de la vie culturelle montréalaise et québécoise. L'objectif est de permettre à toutes les personnes qui fréquentent les lieux, qu'elles y viennent pour travailler, se promener ou assister à un spectacle, de vivre une expérience saine, sécuritaire et inclusive.

Quatre brigades d'intervenants psychosociaux se partageront la tâche de patrouiller les lieux, de jour comme de soir, pour assurer une présence quotidienne. En complément aux services existants, cette nouvelle présence permettra un meilleur accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité et une coordination accrue des efforts menés sur le terrain.

Une invitation à une fréquentation bienveillante et responsable

Les installations et les festivités du Quartier des spectacles attirent, chaque année, des millions de visiteurs. Tous sont invités à profiter de ces lieux de manière sécuritaire et respectueuse. L'approche commune des partenaires du projet, axée sur l'humain et le dialogue, contribue à préserver la qualité de vie urbaine tout en favorisant une cohabitation sereine et empreinte de dignité.

Citations

« Je suis très heureuse d'annoncer ce soutien à une initiative qui incarne nos valeurs de solidarité, de dignité et de collaboration. Offrir un espace sécuritaire et respectueux à chacun, peu importe sa réalité, c'est ainsi que nous construisons une métropole humaine, inclusive et fière de sa diversité. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le déploiement de ces quatre nouvelles brigades d'intervenants psychosociaux est une belle démonstration de ce que nous pouvons réaliser grâce au travail de collaboration entre les nombreux partenaires du centre-ville. Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres que notre administration met en place dans le grand centre-ville pour accroître le sentiment de sécurité de toutes les personnes qui y habitent, y travaillent ou en profitent. En complément de nos brigades EMMIS et du travail de nos policiers et de nos partenaires, ce projet nous permettra d'atteindre nos objectifs en matière de cohabitation sociale et d'assurer un soutien à nos concitoyennes et concitoyens qui en ont le plus besoin, j'en suis persuadé. »

Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie et responsable de l'urbanisme, de l'Office de consultation publique de Montréal et de l'itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La cohabitation est au cœur de la vie dans les espaces publics, et elle constitue l'un des grands défis de notre époque. Voir des partenaires publics, privés et communautaires se rassembler autour d'une démarche concertée pour mieux accompagner les personnes vulnérables est non seulement encourageant, mais essentiel. Ce projet de brigades d'intervention sociale marque un pas important vers des solutions plus humaines et durables. »

Éric Lefebvre, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles

« Grâce à la médiation sociale, nous travaillons à tisser des ponts entre les personnes en situation de vulnérabilité, les citoyens, les commerçants et les résidents afin que chacun puisse pleinement profiter des espaces publics dans un esprit d'ouverture et de bienveillance. »

Martin Raymond, directeur général de la Société de développement social

Faits saillants

La Ville de Montréal investit près de 1,3 million de dollars pour financer une brigade de première ligne en intervention psychosociale dont la mission sera axée sur la prévention et l'établissement de liens de confiance avec les personnes en situation d'itinérance.

Les partenaires du pôle Place des Arts du Quartier des spectacles, la Place des Arts, le Complexe Desjardins, l'Université du Québec à Montréal, le Carré Saint-Laurent , la Maison du développement durable et le Palais des congrès investissent 1,2 million de dollars pour soutenir les services, y compris les loyers et l'accès à Internet, en plus de coordonner avec des partenaires privés une brigade mixte combinant intervenants sociaux et agents de sécurité.

, la Maison du développement durable et le Palais des congrès investissent 1,2 million de dollars pour soutenir les services, y compris les loyers et l'accès à Internet, en plus de coordonner avec des partenaires privés une brigade mixte combinant intervenants sociaux et agents de sécurité. Le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale injecte plus de 1 million de dollars pour déployer une équipe d'intervention de jour, renforçant ainsi la continuité et la qualité des services sur le terrain.

Cette initiative vise à assurer la mise en œuvre de la mesure 3.1.2.2 de Mobiliser. Accompagner. Participer. , le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour 2024-2029.

La Société de développement social assurera la mise en œuvre des actions sur le terrain en collaboration avec les milieux communautaire et institutionnel.

