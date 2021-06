Barcelone, une œuvre magistrale d'actualité de la photographe canadienne de renommée internationale Geneviève Cadieux, exposée pendant un an

OTTAWA, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - Toute la façade sud de l'édifice du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) est maintenant ornée de la plus grande œuvre photographique jamais installée par le Musée des beaux-arts du Canada : Barcelone, de l'artiste québécoise de renommée internationale Geneviève Cadieux, basée à Montréal. L'installation est la première d'une série de trois œuvres photographiques majeures intitulée Femmes en tête, présentée avec le soutien du Programme de photographie de la Banque Scotia au Musée des beaux-arts du Canada. Barcelone sera exposée jusqu'au printemps 2022, suite à laquelle sera installée une deuxième œuvre majeure, cette fois, de l'artiste interdisciplinaire Deanna Bowen, qui vit et travaille également à Montréal.

Invitée par le MBAC à créer une œuvre de grande envergure pour son bâtiment, Geneviève Cadieux a revisité une œuvre qu'elle avait initialement créée en 2003 et l'a adaptée pour ce projet.

« Nous sommes ravis que Geneviève Cadieux soit la première artiste à être présentée dans le cadre de la série "Femmes en tête" », a déclaré Sasha Suda, directrice générale du Musée des beaux-arts du Canada. « Nous voulions promouvoir des œuvres de grande envergure réalisées par certaines des plus grandes femmes artistes de tout le pays, et l'extraordinaire travail de Cadieux au Québec et à l'international occupe pour la première fois tout le côté sud de notre magnifique édifice. Je crois que l'art doit toujours faire partie de la vie des gens, et c'est ce que fait cette œuvre. »

« Comme l'édifice est fermé en raison de la pandémie, et que nous ne pouvons pas inviter le public à l'intérieur, nous avons décidé de couvrir toute la façade sud avec une œuvre photographique massive de Geneviève Cadieux. Cela signifie que le public peut profiter de l'art en tout temps, peu importe les conditions », a déclaré Kitty Scott, sous directrice et conservatrice en chef du Musée des beaux-arts du Canada.

Se déclinant en neuf images juxtaposées mesurant chacune 4,17 mètres de haut sur 5,08 mètres de large, l'œuvre forme un récit entre deux protagonistes, la comédienne Anne-Marie Cadieux et son conjoint d'alors.

Le titre Barcelone est un jeu de mots qui combine les termes « seul » en français et « alone » en anglais. La série de photographies à grande échelle représente deux personnages qui s'observent l'un l'autre tout en gardant leurs distances. Des images du soleil sont jumelées à la séquence cinématographique. Le déplacement du soleil dans le ciel marque le passage du temps.

« À travers l'objectif de sa caméra, l'artiste observe l'être humain et le paysage. Elle trouve son inspiration dans le cinéma et le théâtre, mais aussi dans les stratégies publicitaires et la façon dont celles-ci influencent les individus. Cette œuvre rend compte de l'interaction entre deux amants, manifestant une tension psychologique qu'exprime en particulier le langage corporel de la femme. Barcelone évoque le détachement et la distance autant qu'un désir de contact et d'étreinte. L'œuvre exprime également ce que beaucoup d'entre nous ressentent, particulièrement en cette pandémie, mettant l'accent sur ce moment difficile où nous naviguons dans l'isolement et la perte », a ajouté Josée Drouin-Brisebois, commissaire de l'installation et conservatrice principale de l'art contemporain au Musée des beaux-arts du Canada.

Barcelone constitue la première collaboration importante du Musée avec Geneviève Cadieux en plus de 15 ans. Cette dernière, lauréate du prestigieux Prix Paul-Émile Borduas 2018, et, en 2011, de l'un des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques, a vécu son adolescence et sa jeune vie d'adulte à Ottawa, où elle a suivi ses études en peinture à l'Université d'Ottawa, avant de se consacrer à la photographie. À la même époque, elle se découvre une affinité avec le septième art, alors que son père possède le cinéma de répertoire ByTowne.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Le Musée des beaux-arts du Canada, fondé en 1880, abrite la plus grande collection d'art contemporain autochtone au monde et la plus importante collection d'art canadien et européen au pays. Dans son mandat de partager les arts visuels avec les Canadiens, le Musée des beaux-arts travaille avec des artistes et des organismes artistiques partout au pays et à travers le monde par le biais de médias en ligne et d'expositions sur place pour faire connaître notre histoire collective grâce à l'art.

SOURCE Musée des beaux-arts du Canada

Renseignements: À l'attention des médias seulement : Josée-Britanie Mallet, Agente principale, Relations publiques et médiatiques, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]; Denise Siele, Gestionnaire principale, Communications, Musée des beaux-arts du Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.gallery.ca/