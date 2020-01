Première année de la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Des personnes atteintes de diabète de type 2 sur le chemin de la guérison

MONTRÉAL, le 13 janv. 2020 /CNW/ - Si on vous disait qu'avec de l'entraînement et une bonne alimentation vous pourriez renverser votre diagnostic de diabète de type 2? C'est le défi qu'ont entrepris l'année dernière les patients de la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Un an après l'ouverture de la clinique, les membres de l'équipe se réjouissent du chemin parcouru par les 180 participants rencontrés.

72 % ont réduit leur tour de taille, diminution moyenne de 5 cm

80 % ont perdu du poids, perte moyenne de 3,72 kg (8 lbs)

67 % ont abaissé leur taux d'insuline circulante, diminution moyenne de 29,54 pmol/L

77 % ont amélioré leur taux d'hémoglobine glyquée (concentration sucre sur 3 mois), diminution de 0,6 %

64 % ont amélioré leur résultat de glucose à jeun, réduction de 7,6 %

60 % ont diminué leur taux de triglycérides, baisse de 9,5 %

60 % ont augmenté leur taux de bon cholestérol (HDL), augmentation de 5 %

« Ces résultats après une première année sont impressionnants! Je félicite les patients qui se sont engagés dans ce défi et je remercie les professionnels de la clinique qui les guident vers le chemin de la guérison, affirme Jacques Goulet, président de la Sun Life, Canada. Avec autant de Canadiens atteints de diabète, la Sun Life est vouée à lutter contre cette maladie dont les complications peuvent être très graves. Cet engagement est ancré dans notre raison d'être qui est d'aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. »

« Le mode de vie est supérieur à la médication pour traiter le diabète, sans compter qu'il est dépourvu des effets secondaires fréquemment associés à la médication. La clinique de prévention permet d'offrir les meilleurs outils aux patients pour qu'ils puissent diminuer les complications reliées à leur maladie », indique le Dr Martin Juneau, directeur de la prévention à l'Institut de Cardiologie de Montréal, qui supervise également la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life.

Une équipe multidisciplinaire offre aux participants de la clinique plusieurs rencontres avec des professionnels qui leur donnent des outils pour adopter un mode de vie sain et améliorer leur état de santé. Ce programme multidisciplinaire unique au pays est offert au Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal grâce à un don de 450 000 $ de la Sun Life.

Un programme sur mesure qui répond à une demande en croissance

L'objectif de la Clinique de prévention du diabète Financière Sun Life de l'Institut de Cardiologie de Montréal est de renverser la vapeur en détectant la maladie plus tôt et en encourageant l'adoption de saines habitudes de vie. Ce programme répond à une demande grandissante de prévention auprès de patients atteints de diabète ou de prédiabète, maladies chroniques qui touchent actuellement 1 Canadien sur 3. Les maladies cardiovasculaires sont la principale complication et la principale cause de décès chez les patients atteints d'un diabète de type 21. Heureusement, plusieurs études démontrent qu'une transformation du mode de vie chez les personnes diabétiques de type 2, comprenant une alimentation de qualité, une activité physique régulière d'intensité modérée à vigoureuse, l'absence de tabagisme et une consommation modérée d'alcool, diminue le risque de mourir prématurément d'une maladie cardiovasculaire.

Le diabète est la 5e cause de mortalité prématurée dans le monde. Son développement cause de multiples effets néfastes de l'hyperglycémie sur des facteurs de risque de santé cardiovasculaire, dont l'athérosclérose, l'hypertension artérielle et la dyslipidémie. Ceux-ci, combinés à une atteinte des petits vaisseaux sanguins par l'hyperglycémie, font que le diabète de type 2 augmente de 2 à 4 fois l'incidence de maladies coronariennes2.

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c'est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance des entreprises généreuses d'Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité, et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable à nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines : la santé, avec un accent particulier mis sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l'accès aux artsMD. Depuis 2012, la Sun Life s'est engagée à verser 31 millions de dollars à l'échelle mondiale dans des programmes de sensibilisation, de prévention, de soins et de recherche liés au diabète. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons et de commandites sont également axées sur l'économie familiale et l'éducation financière.

Nous formons aussi des partenaires avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos conseillers sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

À propos de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Fondé en 1954, l'Institut de Cardiologie de Montréal vise constamment les plus hauts standards d'excellence dans le domaine cardiovasculaire par son leadership en recherche clinique et fondamentale, en soins ultraspécialisés, en formation des professionnels et en prévention. Il abrite le plus grand centre de recherche en cardiologie au Canada, le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au pays, et le plus grand centre de génétique cardiovasculaire au pays. L'Institut est affilié à l'Université de Montréal et compte plus de 2 000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs.

À propos de la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Établie en 1977, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal recueille et administre des fonds pour soutenir la réalisation des projets novateurs et prioritaires de l'Institut, et lutter contre les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité au monde. Ses événements philanthropiques et les contributions de ses donateurs ont permis à ce chef de file en santé cardiovasculaire de devenir le plus important centre de recherche en cardiologie au pays. Depuis sa création, la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal a recueilli plus de 283 millions de dollars en dons. Ses 27 514 donateurs ont permis de faire des découvertes importantes et de soutenir les spécialistes, professionnels et chercheurs de l'Institut afin d'offrir des soins à la fine pointe de la technologie à des dizaines de milliers de patients du Québec.

À propos du Centre ÉPIC

Le Centre ÉPIC de l'Institut de Cardiologie de Montréal est le plus grand centre de prévention cardiovasculaire au Canada avec plus de 5 500 membres inscrits. Le Centre compte un peu plus de 80 employés et fait partie de la Direction de la prévention de l'Institut de Cardiologie de Montréal. Il vise à la fois une clientèle de personnes en santé qui désirent le rester (prévention primaire) et des patients qui ont eu un accident cardiaque (réadaptation et prévention secondaire). Le personnel compte des omnipraticiens, des cardiologues, un interniste, des urgentologues, un physiologiste, des professeurs invités, des infirmières des nutritionnistes, des kinésiologues et des sauveteurs.

