Pour répondre encore mieux aux besoins de la population et aux défis actuels - Montréal revoit la structure de sa Direction générale

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la modification de la structure de sa Direction générale de façon à se rapprocher des besoins de la population et de répondre encore mieux aux défis et enjeux actuels. Ainsi, la création d'une 5e direction générale adjointe (DGA), la DGA - Sécurité urbaine et conformité, ainsi que le changement de vocation d'une DGA, désormais dédiée à l'économie et au rayonnement de la métropole, permettront de répondre à deux défis bien identifiés, soit ceux de la sécurité urbaine et de la relance économique.

« La sécurité urbaine est une priorité de tous les instants de la Ville de Montréal, notamment face aux récents événements violents auxquels nous avons été confrontés. La création de la DGA - Sécurité urbaine et conformité est un levier supplémentaire pour que Montréal demeure une ville sécuritaire et que la population se sente en sécurité. Je l'ai dit et je le répète, nous devons conjuguer nos efforts pour que Montréal demeure une ville où tous se sentent en sécurité. Cette nouvelle DGA est un pas de plus dans cette direction », commente la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour soutenir sa relance économique et s'assurer que tous ont les bons outils pour se relever de la pandémie, Montréal a plus que jamais besoin d'une économie prospère, durable et compétitive. En nous dotant d'une DGA - Économie et rayonnement, nous voulons renforcer le positionnement de Montréal sur l'échiquier économique et international. Elle assurera la relance économique, incluant la stratégie pour un centre-ville fort et résilient, ainsi que le développement de l'Est de Montréal », ajoute Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif, responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques et de la langue française.

Le Service de police, le Service de sécurité incendie, le Greffe et les Affaires juridiques relèveront désormais de la DGA - Sécurité urbaine et conformité. Quant à elle, la DGA - Économie et rayonnement de la métropole réunira le Développement économique, l'Approvisionnement, l'Évaluation foncière, le Bureau des relations internationales, ainsi qu'une nouvelle équipe dédiée à la stratégie immobilière.

« La nouvelle structure s'inscrit en cohérence avec nos dossiers prioritaires et permettra d'aligner le travail des équipes avec encore plus d'efficacité. La nouvelle DGA - Sécurité urbaine et conformité, notamment, permettra de nommer une personne qui aura pour seule priorité d'intervenir sur la sécurité, qui est d'une grande importance, avec une vision transversale et dans une optique de prévention. Cela dit, les services aux citoyens, l'habitation, la mobilité et la qualité de vie demeurent également des dossiers prioritaires », conclut Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

En prévision de son futur Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, Montréal a déposé son Projet de ville afin d'explorer les différentes façons dont la ville pourrait être aménagée pour répondre aux aspirations et aux besoins futurs de sa population. Pour y arriver la DGA - Mobilité et attractivité devient la DGA - Urbanisme, mobilité et infrastructures et le Service de la gestion et planification des immeubles rejoint ses rangs.

Les cinq directions générales adjointes de la Ville de Montréal seront ainsi désignées de la manière suivante :

Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et conformité

Direction générale adjointe - Qualité de vie

Direction générale adjointe - Service aux citoyens

Direction générale adjointe - Urbanisme, mobilité et infrastructures

Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole

