Pour favoriser la propreté et la collecte des matières résiduelles - Lancement d'un projet pilote dans un secteur de l'arrondissement de Montréal-Nord

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal lance un projet pilote dans le secteur nord-est de l'arrondissement de Montréal-Nord, sur les avenues Jubinville, Lapierre et Matte, afin d'y implanter la collecte des matières organiques et d'y améliorer la propreté et la salubrité.

À la suite d'une consultation citoyenne menée en 2019, la Ville de Montréal et l'arrondissement de Montréal-Nord ont convenu d'élaborer et de mettre en œuvre un projet pilote visant l'achat et l'installation de 18 conteneurs semi-enfouis comme outil de collecte des ordures ménagères, des matières recyclables et des résidus alimentaires dans le secteur visé. Une fois installés, les citoyens du secteur pourront déposer leurs matières résiduelles en tout temps dans les six îlots de conteneurs répartis sur ces avenues.

« Ce projet permettra au service de l'environnement d'évaluer l'impact de ce nouveau mode de collecte sur les coûts de collecte, la propreté et la performance de tri. Il permettra également d'accroître les connaissances sur les besoins logistiques et opérationnels de ces équipements lorsqu'ils sont utilisés pour le dépôt de matières organiques. Si les résultats du projet pilote sont concluants, ce nouveau mode de collecte pourra être implanté dans d'autres secteurs ayant des enjeux comparables », a déclaré Jean-François Parenteau, membre du comité exécutif responsable notamment des services aux citoyens et de l'environnement.

Les conteneurs semi-enfouis sont des outils de collecte fixes dont une partie du conteneur est sous la terre et seul environ un tiers du conteneur est visible à la surface, ce qui diminue considérablement l'empreinte au sol et l'encombrement dans la rue en comparaison avec des conteneurs à chargement avant. Ce type de conteneurs est généralement bien intégré dans les aménagements urbains puisqu'il est possible d'en choisir le revêtement et la couleur. Une signalétique appropriée incluant le nom de matières acceptées dans chacun des conteneurs sera installée afin d'assurer la bonne utilisation de ces nouveaux outils. L'installation des conteneurs se fera en deux phases, soit à l'automne 2020 sur l'avenue Jubinville, et en 2021 sur les avenues Matte et Lapierre.

La mairesse de Montréal-Nord Christine Black s'est dite très heureuse de cette avancée importante dans le dossier de la gestion des matières résiduelles dans son arrondissement. « Ce projet est l'une des pièces majeures de notre Plan de propreté du secteur Nord-Est et, de concert avec nos autres mesures, il permettra d'offrir aux citoyens de ce quartier un cadre de vie de meilleure qualité tout en réduisant l'enfouissement ».

« Ce projet pilote est en cohérence avec l'orientation du plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 qui vise à détourner l'ensemble des matières organiques de l'enfouissement et à développer des méthodes pour assurer la mise en place des collectes dans les immeubles de 9 logements et plus. Cela nous permettra d'évaluer l'option des conteneurs semi-enfouis pour la collecte des matières organiques en milieu dense. Par la même occasion, nous proposons une solution aux les enjeux de propreté et de salubrité qui ont été relevés par l'arrondissement. Les citoyens devraient voir une réduction des nuisances dans ce secteur », a conclu M. Parenteau.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/montreal-nord