La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 150 000$ à l'organisme Le Faubourg à musique

MONTRÉAL, le 11 juill. 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est fière d'annoncer un soutien financier de 150 000$ à l'organisme Le Faubourg à musique, qui souhaite réinscrire les musiciennes et musiciens ainsi que les fonctions de création artistique au cœur des quartiers centraux de la métropole.

À terme, l'objectif du Faubourg à musique est de mettre à la disposition des usagères et des usagers un complexe architectural de référence mondiale composé, notamment, d'espaces de recherche et d'expérimentation, de répétitions, de création et d'entreposage, une salle de spectacle, ainsi que des logements abordables de courte et de longue durée pour des musiciennes et musiciens en provenant du Québec et d'ailleurs.

Afin de démontrer la faisabilité du projet, de mobiliser les ressources nécessaires et de convaincre les futurs partenaires, investisseurs ou bailleurs de fonds, le Faubourg à Musique souhaite réaliser un plan d'affaires, qui permettra de structurer la démarche et d'évaluer la viabilité du projet.

Le soutien financier accordé par la Ville de Montréal permettra à l'organisme d'aller de l'avant avec cette démarche.

« En tant que partenaire stratégique, la Ville est fière de jouer un rôle central en appuyant financièrement Le Faubourg à musique afin de contribuer à faire rayonner son initiative et lui permettre de franchir une nouvelle étape déterminante dans la poursuite de son projet », a déclaré l'élue responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne au comité exécutif, Ericka Alneus.

Le soutien financier accordé au Faubourg à musique est en cohérence avec le plan stratégique Montréal 2030, notamment en ce qui concerne le fait de soutenir la vitalité de Montréal et son cœur créatif et d'accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole. Il répond également aux aspirations de la toute nouvelle politique de développement culturel de la Ville de Montréal adoptée en juin.

